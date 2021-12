Viaggi di lusso personalizzati: Brunelleschi Hotel di Firenze tra i Traveller Made

Il Brunelleschi Hotel di Firenze entra nella collezione di Traveller Made, il network per i viaggiatori in cerca di esperienze esclusive e originali. Non solo lusso, ma molto in più: occorre essere un’esperienza memorabile per entrare a far parte del circuito mondiale di viaggi di lusso, ed eccellere fra i nomi più prestigiosi al mondo del turismo di lusso. Sofisticato, storico, di charme, centralissimo e con un ristorante gourmet insignito delle 2 stelle Michelin dal 2021, il Brunelleschi Hotel di Firenze possiede un mix che lo rende un indirizzo indimenticabile. Oltre ad essere storico e iconico, lussuoso e ricco di charme, offre una posizione privilegiata a due passi dal Duomo, suite con vista panoramica, e ingloba nella facciata la torre bizantina più antica di Firenze. L’hotel è da sempre un luogo da sogno, un simbolo di eleganza per un’esperienza altamente personalizzata e sofisticata.

Lo storico albergo fiorentino fa il suo ingresso nella prestigiosa collezione del network di viaggi di lusso esclusivi e personalizzati



Questo prestigioso network mondiale riunisce i più importanti operatori del continente, specializzati nella creazione di viaggi su misura. Il gruppo presenta l'eccellenza dei Travel Designers presenti sul territorio, il cui obiettivo è finalizzato al confezionamento di itinerari unici ed autentici, perfettamente ideati e cuciti in base al desiderata del viaggiatore alla ricerca di esperienze inedite e di grande impatto nella destinazione prescelta. I viaggiatori di lusso si aspettano che la loro percezione del mondo venga trasformata da nuove idee di viaggio. I consulenti di viaggio selezionati da Traveller Made operano nel settore da più di 10 anni e hanno una vasta conoscenza di molti paesi, attività, culture e stili di vacanza diversi. Credono infatti che il servizio di lusso consista nel cercare di comprendere le aspettative uniche dei loro clienti e nell'impegno a soddisfare le loro esigenze.



Il riconoscimento di Traveller Made premia la perfetta affidabilità del Brunelleschi Hotel, la cui esclusività è dettata dalla profonda capacità di offrire al cliente un’ospitalità di lusso, un servizio curato nei dettagli e in tutti i suoi, molteplici aspetti. Il risultato è un prodotto esclusivo legato al segmento Luxury che si propone di offrire un'intensa e indimenticabile esperienza di vita.

«È un grande privilegio e onore diventare membri del circuito di Traveller Made considerando quanto sia selettivo il processo di selezione. È davvero un traguardo che ci rende orgogliosi - commenta il General Manager Stefano Lodi - L’eccezionale dedizione dei consulenti di Traveller Made verso i loro clienti ben si sposa con il nostro concetto di ospitalità e di servizio curato nel dettaglio e personalizzato. Siamo desiderosi, ora che siamo entrati nel circuito di Traveller Made, di offrire ai loro clienti dei servizi esclusivi e delle esperienze uniche che possano superare le loro aspettative».



L'ingresso del Brunelleschi Hotel in Traveller Made è un’occasione per essere in diretto contatto con alcune delle più importanti agenzie di viaggi del mondo, creando nuove importanti opportunità. Le agenzie di viaggio selezionate sono designer di viaggio su richiesta e su misura.

