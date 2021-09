Milano, Marco Pinna è il nuovo pastry chef del Mandarin Oriental

Mandarin Oriental, Milan annuncia la nomina di Marco Pinna, 35 anni, a Pastry Chef del ristorante Seta, 2 stelle Michelin. Nel suo nuovo ruolo, Marco supervisiona anche l’intera proposta dolci e panificati della prima colazione; del Mandarin Bar & Bistrot e della banchettistica dell’Hotel.

Marco Pinna

Nato in Sardegna, ad Alghero, nel 1986, Marco Pinna si appassiona al mondo della cucina fin da giovanissimo, muovendo i primi passi nelle ristorazione locale. Consolida la sua formazione all'Alma di Colorno e da qui inizia a sperimentare realtà differenti, dal mondo dei laboratori - importante l’esperienza con Ernst Knam, dove apprende l’arte e le tecniche di lavorazione del cioccolato - alla ristorazione stellata.

Entra quindi nella brigata di Antonino Cannavacciuolo nel suo Villa Crespi, per poi rientrare a Milano per l’apertura di Palazzo Parigi, sotto la guida di Carlo Cracco prima e di Niko Romito poi. Successivamente, accetta la proposta di Giancarlo Perbellini di seguire la parte dolce del suo ristorante a Verona, per poi guidare anche l’apertura della pasticceria veronese dello stesso Chef. Nel 2015, dopo una collaborazione all'Aldrovandi Hotel di Roma nelle cucine di Oliver Glowig, torna a Milano ed entra nella brigata di Chef Antonio Guida per l’apertura del Mandarin Oriental, Milan, affiancando il Pastry Chef Nicola Di Lena.

Marco ama la pasticceria d’hotel perché la reputa un trait d’union tra il laboratorio e l’alta ristorazione.

«Sono felice e onorato della nomina a Pastry Chef - commenta Pinna - Mandarin Oriental, Milan e Seta rappresentano vere e proprie eccellenze nell’ospitalità e nell’ alta gastronomia. Poter lavorare ancora di più a contatto con Chef Guida, in cucina e durante il processo creativo dei piatti, è per me motivo di grande orgoglio: ringrazio lo Chef e tutto il team per avermi supportato in questo momento professionale per me così importante».

Antonio Guida, Executive Chef, afferma: «Mi congratulo di cuore con Marco: lavoriamo insieme da anni e il suo talento, unito alla sua umiltà e dedizione, sarà importante per proseguire nel percorso di crescita del Seta e della pasticceria d’Hotel, di cui Nicola Di Lena è stato parte fondamentale e a cui vanno i miei più sinceri auguri per i suoi futuri progetti».

