Weekend benessere con le amiche? In Val Aurina

Dimenticare lo stress e rigenerare corpo e mente. Questi gli obiettivi della proposta tutta al femminile “Giorni di benessere per signore” del Rifugio Benessere & Resort Hotel Alpin Royal, da vivere in solitaria o in compagnia delle proprie amiche nella natura incontaminata della Valle Aurina. L’offerta comprende quattro pernottamenti con trattamento Royal all-inclusive, libero accesso all’area wellness & spa, un trattamento viso, un massaggio rilassante per il corpo e un raffinato trattamento per le mani.

Il personale della struttura, accogliente e preparato, è inoltre a disposizione per soddisfare ogni esigenza.

Rifugio Benessere & Resort Hotel Alpin Royal



Le ospiti che scelgono di rigenerarsi grazie all’offerta benessere del 4 stelle Superior Alpin Royal in Alto Adige, pernottano per quattro notti con trattamento Royal Inclusive e libero accesso all’area wellness & spa di oltre 1000 m2 che comprende piscina coperta, giardino con idromassaggio, mondo saune e beauty spa. Inclusi nella proposta dedicata alla vacanza tra amiche i trattamenti benessere mirati alla rivitalizzazione della pelle di viso, corpo e mani: il massaggio facciale bioenergetico, che restituisce alla pelle nuova freschezza ed energia facendola apparire immediatamente più luminosa e distesa (durata ca. 80 min), il massaggio relax integrale con gli oli, la cui scelta degli aromi è a discrezione dell’ospite (durata ca. 50 min) e il raffinato trattamento per le mani che comprende manicure (senza smalto) con peeling leggero e impacco super idratante (durata ca. 50 min). Tutti i prodotti utilizzati nei trattamenti beauty appartengono a case cosmetiche di altissima gamma, garantendo, grazie alla forza curativa di sostanze preziose e rivoluzionarie, risultati eccellenti e una bellezza radiosa. Per deliziare il palato, inoltre, l’Alpin Royal offre un aperitivo da gustare al bar della struttura scegliendo, a proprio gradimento, tra un bicchiere di Champagne.



Il Rifugio Benessere & Resort Hotel Alpin Royal si prende cura degli ospiti con professionalità e cortesia sia per quanto riguarda la proposta benessere che quella enogastronomica. Il raggiungimento del totale relax mentale e fisico è ancor più agevolato dalla possibilità di tuffarsi nella natura incontaminata, scegliendo tra una ricca offerta di attività all’aperto, attrazioni naturali e culturali della Valle Aurina in Alto Adige.

