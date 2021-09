Terme di Saturnia, migliore spa 2021 per gli inglesi di design et al

Resort di Terme di Saturnia Natural Destination, situato nel cuore della Maremma Toscana e tra le strutture termali più prestigiose d’Italia, vince The International Hotel & Property Awards 2021 per la categoria Spa Global 2021, prestigioso premio dedicato al design di design et al, uno dei principali magazine di interior design del Regno Unito.

Terme di Saturnia

Come tutti i premi di del magazine gli International Hotel & Property Awards non sono giudicati da una giuria, ma le candidature selezionate sono presentate online e la votazione è aperta ai professionisti del settore, nonché ai lettori, ai clienti e ai clienti di design et al.

Il progetto di ristrutturazione di Terme di Saturnia Natural Destination, vincitore del premio, è stato affidato a un team di professionisti specializzati, con diverse competenze ed esperienze specifiche. Il progetto degli interni è stato realizzato dallo studio THDP con sede a Londra e Torino e con un background internazionale. L’obiettivo dell’intervento di ristrutturazione è stato quello di ottenere un rinnovamento evidente e percepito, mantenendo la struttura architettonica interna originale e preservando alcuni arredi previsti dal progetto iniziale dell’architetto Lorenzo Bellini.

Le 124 camere sono state oggetto di un intenso programma di ristrutturazione portando gli interni a una qualità internazionale equivalente a un brand a 5 stelle. L’attenzione è stata dedicata al comfort degli ospiti, ai servizi e alla creazione di un interior che riflettesse uno stile narrativo più delicato e rilassante nelle aree pubbliche. Dettagli creativi personalizzano queste stanze, come il nuovo rivestimento degli armadi, disegnato in esclusiva per il resort da THDP, e il progetto artistico dei quadri, evocativi dei colori della spa, realizzati dagli artisti Due Alberi di Roma.

Un intervento importante è stato l’accorpamento di alcune stanze per creare spaziose suite con camera da letto e soggiorno, collegate da una doppia porta scorrevole.

© Riproduzione riservata