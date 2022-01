Massimiliano Perversi è il nuovo general manager dell'Hilton Molino Stucky di Venezia

Massimiliano Perversi è il nuovo General Manager dell’Hilton Molino Stucky Venice, albergo a cinque stelle situato sulle rive dell’isola della Giudecca, imponente edificio che da antico molino è stato convertito in hotel unico e affascinante.

Massimiliano ha al suo attivo una lunga esperienza nel mondo dell’Hotellerie, nel corso della quale ha lavorato per le principali compagnie alberghiere nazionali ed internazionali, come ad esempio il Four Seasons di Milano e Santa Barbara in California, l’Hotel De Russie di Roma, il Carlton Baglioni di Milano, Marina di Scarlino per il gruppo Ferragamo e gli alberghi e ristoranti del gruppo HLH Collection.

Massimiliano Perversi

Approda alla famiglia Hilton nel 2019 assumendo la direzione del prestigioso Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton – elegante proprietà nel cuore della Città Eterna - dove ha ricoperto egregiamente il ruolo di general manager non solo nella gestione ordinaria dell’albergo, ma anche nel critico periodo della pandemia e dei lockdown, riuscendo a mantenere aperta con profitto la struttura anche nei momenti più difficili.

«Sono fiero e felice di assumere oggi la guida dell’Hilton Molino Stucky di Venezia, icona dell’ospitalità internazionale e fiore all’occhiello di una delle Città più affascinanti al mondo - ha dichiarato Massimiliano Perversi al momento della sua nomina - Ringrazio il gruppo Marseglia per aver deciso di affidarmi una delle loro proprietà più importanti in un periodo così difficile. Questo è il momento di affrontare nuove sfide e cogliere nuove opportunità, e il fascino ineguagliabile della struttura e l’efficienza del team saranno gli strumenti fondamentali per affrontare al meglio questa nuova stagione dell’ospitalità.»

© Riproduzione riservata