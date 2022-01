Vivosa Apulia Resort, Antonio Pellegrino alla direzione per la stagione 2022

Cambio al vertice al Vivosa Apulia Resort di Ugento (Lecce): il nuovo direttore Antonio Pellegrino guiderà la stagione 2022 insieme ad un team di professionisti il cui obiettivo è posizionare il Vivosa Apulia Resort tra i più prestigiosi luoghi di vacanza al mare.

Il resort, premiato come ”Miglior Resort All Inclusive in Italia ai World Travel Awards 2021” aprirà il 20 maggio. «Sono davvero molto entusiasta di questa nuova sfida professionale – commenta lo stesso Pellegrino -. Con il Vivosa è stato amore a prima vista, non solo perché mi riporta nella mia cara Puglia, la regione più felice d’Italia, ma soprattutto per i valori che ne guidano vision e mission, la grande attenzione al tema della sostenibilità, all’innovazione, al capitale umano e intellettuale. Metto a disposizione di un appassionato team di professionisti la mia esperienza e il mio know-how per crescere insieme in un contesto avvincente e stimolante, e dare valore aggiunto a una ospitalità già like no other. Al Vivosa si aggiunge, inoltre, una struttura di pregio, la masseria Fontanelle: un’oasi immersa nella natura con solo 36 camere, ideale per chi cerca quiete e relax in un contesto senza tempo ma con tutti i comfort per una vacanza all’insegna del benessere».

Professionista con una lunga esperienza alle spalle, Antonio Pellegrino ha iniziato la propria carriera nell’ospitalità a 14 anni, con una serie di tradizionali impieghi stagionali durante l’estate.La sua prima direzione risale al 1998, in qualità di hotel manager del 3 stelle hotel Paris di Firenze.

Antonio Pellegrino

Sette anni più tardi è quindi alla guida del 4 stelle hotel Kraft, sempre a Firenze, per poi essere incaricato nel 2009 della cura della start-up del 5 stelle Golden Tower Hotel & Spa, ancora una volta nel capoluogo toscano. Nel 2016 diventa general manager dell’hotel Parco dei Principi di Sorrento, per poi passare nel 2018 alla guida del Portorosa Valtur. Ultimo incarico prima dell’approdo al Vivosa, la direzione del Moon Boutique Hotel & Spa nuovamente a Firenze.

E’ parte dalla European Hotels Manager Association (Ehma), nonché rappresentante area quadri di Manageritalia Toscana.

Le novità in termini di servizi saranno numerose: attività sportive, proposte per scoprire il territorio, un’offerta mirata ai bambini ancora più dettagliata in base all’età dei piccoli ospiti, un’attenzione verso gli adulti in cerca di benessere grazie alla spa, vincitrice del World Luxury Spa Awards nella categoria Luxury Wellness Spa (Spa of the Year 2019 e 2020).

https://www.vivosaresort.com

© Riproduzione riservata