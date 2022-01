Estate 2022, Marriott apre in Grecia il W Costa Navarino

Marriott International, Inc. ha siglato un accordo con Temes S.A., sviluppatore leader e operatore nel settore del turismo di alta fascia e del mercato immobiliare, per il debutto del brand W Hotels Worldwide in Grecia con l’apertura di W Costa Navarino. Prevista per l’estate 2022, andrà ad aggiungersi al portfolio europeo in continua espansione di W Escapes, dopo le recenti aperture in Spagna, Svizzera e Portogallo.

W Costa Navarino



Il nuovo W Escape sarà ubicato presso Navarino Waterfront, il nuovissimo integrated resort di Costa Navarino, prima destinazione sostenibile del Mediterraneo che si sviluppa su 13 ettari fronte mare, nella regione di Messinia, nel Peloponneso sudoccidentale. Progettato da rinomati architetti greci, Tombazis and Associates Architects, W Costa Navarino si ispira alle tradizionali aree residenziali della regione ed è pensato per utilizzare materiali naturali e locali, come pietra, legno e canna. Gli interni così singolari sono progettati dal gruppo londinese MKV Design. Il nuovo Escape include 246 stanze, suite e ville, molte delle quali con piscine private ospitate all’interno della Baia di Navarino con viste mozzafiato sul mar Ionio.



«Siamo felici di espandere ulteriormente la realtà sviluppata con Temes S.A. grazie all’apertura di W Costa Navarino, rafforzando così la presenza di Marriott International nel paradiso del Mediterraneo - spiega Candice D’Cruz, Vice President – Luxury Brands, Europe, Middle East & Africa, Marriott International - Con l’ingresso nel nostro portfolio degli ambiti W Escapes, W Costa Navarino apporterà a Navarino Waterfront un tratto distintivo in termini di lusso moderno. Siamo impazienti di accogliere i viaggiatori dallo spirito libero nel nostro nuovo hub di lusso».



W Costa Navarino è progettato per offrire cinque punti ristoro incluso un beach club che si affaccia su un lungo litorale sabbioso, progettato dallo studio ateniese K-Studio. La ‘Culinary Square’ è la divertente versione dell’hotel di un mercato alimentare con punti vendita individuali aperta tutto il giorno. Fra gli altri si annoverano un bar in riva al mare e la caratteristica W Living Room. Inoltre, gli ospiti potranno anche visitare e cenare in location vicine a Costa Navarino come la nuova Navarino Agora, un mercato open air con vendita al dettaglio, street food, cinema all’aperto e attività pensate per il giorno e la sera.

«W Costa Navarino sarà il detentore di un’energia unica, che incanala la libera espressione e i legami tra persone diverse, sebbene rispetti e onori le esperienze autentiche e la cultura del posto. In questo importante capitolo per la crescita della nostra destinazione, siamo certi che W Costa Navarino contribuirà notevolmente al nostro obiettivo di accreditare la Messinia quale destinazione internazionale di punta da visitare e da vivere» aggiunge Achilles V. Constantakopoulos, Chairman Temes S.A.



Campi da tennis e un centro per gli sport acquatici sono a disposizione degli ospiti di W Costa Navarino, assieme all'accesso a quattro campi da golf a uso esclusivo della proprietà e a una serie di attività all'aperto tra cui mountain bike, escursionismo, arrampicata su roccia e vela.



Attualmente ci sono due proprietà Marriott International a Costa Navarino: The Westin Resort Costa Navarino che offre ai viaggiatori e alle famiglie molte attività all’insegna del benessere, e The Romanos, a Luxury Collection Resort che è rinomato per la raffinata architettura, il servizio butler e le esperienze epicuree.

© Riproduzione riservata