Il Mandarin Oriental Palace di Lucerna apre due nuovi ristoranti

Mandarin Oriental Palace, Luzern è lieto di annunciare l’apertura di due nuovi ristoranti che completeranno l’offerta gastronomica dell’hotel. Minamo, perfetto per un’autentica esperienza giapponese in stile omakase e Colonnade, un nuovo tempio della haute cuisine francese, che hanno da poco aperto i battenti, rendendo l’albergo una delle destinazioni culinarie più interessanti della Svizzera. Inoltre, per celebrare l’occasione, è stato introdotto il pacchetto Culinary MOments, che permette di unire le migliori esperienze gastronomiche a un soggiorno firmato Mandarin Oriental.

Minamo: il primo omakase di Lucerna

L’esclusivo ristorante Minamo – il primo a offrire un’esperienza in stile omakase a Lucerna – è capitanato dallo Chef Toshiro San, capace di mettere in atto veri e propri spettacoli culinari. Situato all’interno di una sala intima che può ospitare fino a otto commensali, il nome del ristorante in giapponese significa “riflessi sull’acqua” e si riferisce proprio alla posizione unica dell’hotel, che si affaccia sulle sponde del lago di Lucerna. La parola “omakase”, invece, letteralmente “lascio fare a te”, invita gli ospiti ad affidarsi senza riserve alle sapienti mani dello Chef.

Alla base di una cucina che celebra la cultura nipponica, lo Chef utilizza le migliori materie prime, tra specialità locali svizzere e ingredienti giapponesi, seguendo rigorosamente il ritmo delle stagioni. Come lui stesso spiega: «L’omakase non ha a che vedere solo con il cibo, è anche una rapporto di fiducia tra lo chef e il commensale.»

Minamo è aperto dal venerdì al martedì, dalle 18:30.

Il menu di otto portate ha un costo di CHF180 (circa €183), mentre il pairing con sake ha un costo aggiuntivo di CHF150 (circa €153).

Colonnade: il concetto di fine dining reinventato

Oltre a spettacolari viste sul lago di Lucerna, Colonnade offrirà ai suoi ospiti una haute cuisine francese, rivisitata in chiave contemporanea a opera dell’Executive Chef, Gilad Peled e del suo team, valorizzata dall’esperienza dall’Head Sommelier, Moritz Dresing.

Con una carriera alle spalle di oltre 16 anni, Chef Gilad mira a stabilire un nuovo standard di fine dining. L’affascinante design del ristorante è un perfetto connubio tra l’imponente architettura Belle Époque – che caratterizza l’hotel – e la sobrietà dell’epoca moderna.

«I nostri piatti, l’atmosfera, il servizio e i vini: tutto è collegato. Vogliamo che gli ospiti si sentano a casa, che sappiano che stiamo cucinando per dei nostri amici, e non per degli sconosciuti» ha commentato Chef Gilad, che ha appreso il senso dell’ospitalità dal suo mentore, la Chef tre stelle Michelin Clare Smyth.

Ispirandosi alla natura che circonda l’hotel e alla sua bellezza, il menu si focalizza su specialità regionali e prodotti locali stagionali, dove ogni piatto si trasforma in un’opera d’arte. Dal rombo con burro alle alghe, piatto signature dello Chef, al delizioso pollo proveniente dalla regione svizzera dell'Alpstein, ce n’è per tutti i gusti.

Colonnade è aperto dal mercoledì alla domenica, dalle 18:30 alle 20:30.

Il menu di nove portate ha un Prezzo di CHF240 (circa €245), mentre il pairing con i vini ha un costo aggiuntivo di CHF180 (circa €183).

Il pacchetto Culinary MOments è disponibile fino al 18 giugno 2023 e include:

• un drink di benvenuto

• colazione a buffet per due persone, servita nel ristorante di fronte al Lago di Lucerna

• un credito di CHF150 (circa €153) a soggiorno da utilizzare per esperienze culinarie a scelta (ad eccezione del Minamo)

• un goloso regalo da portare a casa

• altri benefici per i Fans di M.O.

Per maggiori informazioni o prenotazioni, visitare il sito, o contattare: molzn-reservations@mohg.com

