Hotel Excelsior di Pesaro, Rossini Bistrot firma la nuova offerta gastronomica

Il Boutique Hotel Excelsior Congress Spa & Lido, hotel 5 stelle di Pesaro di proprietà di Lindbergh Hotels & Resorts, ha avviato una partnership con Rossini Bistrot, una realtà locale formata da giovani talenti che hanno a cuore l’amore per la cultura gastronomica e per le eccellenze italiane.

Questa nuova e importante collaborazione rivoluzionerà completamente l’offerta enogastronomica del 5 stelle pesarese di casa Lindbergh. Il Rossini Bistrot si ispira ai concetti di cucina semplice, buona e sana utilizzando sia prodotti locali della zona sia specialità delle varie regioni che verranno esaltate dalle sapienti mani degli chef. La rivoluzione toccherà tutte le fasi della giornata: durante la prima colazione, oltre al classico buffet, gli ospiti potranno scegliere da una carta speciale piatti espressi dalla cucina insieme a salumi e formaggi forniti da produttori locali; il menu del Lido si ispira allo street food italiano di qualità e a una cucina di mare che non perde mai di vista le nuove evoluzioni; infine, dalla carta dei vini si potranno selezionare pregiate etichette di nicchia del territorio pesarese che provengono da piccoli produttori.

Lo chef Cesare Gasparri, insieme alla moglie Eliana Mennillo, coordinerà la squadra del Rossini Bistrot. I due vantano una carriera professionale in una delle scuole di cucina più importanti a livello nazionale, ovvero Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Gualtiero Marchesi, padre della moderna cucina italiana, e metteranno a disposizione dell’Excelsior il loro sapere e la loro maestria. Insieme allo chef Gasparri ci sarà anche Michele Abruzzese, in qualità di Executive Chef, anch’esso con un curriculum di tutto rispetto ed esperienze in alcuni ristoranti e hotel di fama mondiale.

da sinistra: Michele Abruzzese, Eliana Mennillo e Cesare Gasparri

Alla base di questa importante decisione c’è il forte desiderio di Lindbergh Hotels & Resorts di offrire ai suoi ospiti un’esperienza enogastronomica completa. L’hotel, infatti, non vuole essere solamente un semplice luogo dove si dorme e si mangia bene, ma, ampliando l’offerta food, vuole dare la possibilità ai viaggiatori di vivere l’hotel e godersi ogni singolo momento, offrendo prodotti di qualità che deliziano anche i palati più esigenti e regalando un soggiorno indimenticabile.

