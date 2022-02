La pasticceria Marchesi 1824 potrebbe aprire a Firenze

Da Milano a Firenze. Secondo MF-Milano Finanza, la storica insegna milanese di pasticceria Marchesi 1824, che fa parte del gruppo Prada, potrebbero presto arrivare anche nel capoluogo toscano.

La pasticceria Marchesi 1824 a Firenze?



In particolare l’insegna dovrebbe aprire, nei prossimi mesi, in via de' Tornabuoni, strada del lusso dalla quale manca da tempo una pasticceria, dopo la chiusura dello storico Caffè Giacosa.

Ma non solo: sempre in Toscana è attesa, ma ancora non annunciata, l'apertura a Forte dei Marmi, al posto del Caffè Principe, adiacente alla boutique della griffe.



La presenza a Firenze si aggiungerebbe alle tre insegne di Milano (in via Santa Maria alla Porta, all'interno della Galleria Vittorio Emanuele e in Monte Napoleone) e a quella di Londra.

© Riproduzione riservata