Pacifik Poke apre a Collegno il suo ristorante di quartiere

Pacifik Poke conquista una nuova piazza provinciale alle porte del capoluogo torinese, puntando a diventare un “ristorante di vicinato” con il suo innovativo menu ad ispirazione hawaiana. Per quest'anno sono previste altre 10 nuove aperture in tutta Italia.



Il gruppo inaugura il nono punto piemontese della catena e la scelta della location ricade sulla provincia di Torino, per la precisione a Collegno, Corso Francia 237.



«Siamo molto orgogliosi di questa nuova apertura: il nostro investimento è inserito in un contesto urbano in grande sviluppo ed il nostro impegno, dopo le prime aperture nel centro città a Torino - racconta Stefano Zenga, founder di Pacifik Poke - è anche quello di supportare la crescita e l'espansione dello sviluppo della città».



Con il nuovo locale si conferma la scelta del format “Restaurant”, che offre al cliente un'esperienza unica di consumo e gli permette di immergersi in un ambiente coinvolgente, curato nei minimi dettagli e con un menù ampio, che va oltre alle iconiche Poke Bowls.

Le originali Hawaiian Poke alla conquista di Collegno



L’offerta Pacifik Poke ruota attorno a tre principi: l'attenzione e la cura che tutto il personale ripone in tutte le fasi della preparazione e la scelta di materie prime selezionatissime; l'attenzione al benessere dei clienti grazie al lavoro di bilanciamento sugli apporti nutrizionali delle ricette e sulla varietà degli elementi, curato da dietisti certificati; un'offerta gastronomica variegata, che non si ferma alle iconiche Bowl. Si parte dalle Hawaiian Tapas, rielaborate dagli chef di Pacifik Poke secondo ricette tradizionali hawaiane, passando dall'esperienza gourmet delle Original Hawaiian Poke Bowl realizzate in equilibrio tra i diversi alimenti ed abbinate sapientemente con le salse speciali (su ricetta segreta ed esclusiva del brand) per poi arrivare ai golosissimi Bagel, alle Zuppe e alle Tartare.



Il design del locale segue le direttive della casa madre per dare continuità agli ambienti, ma aggiunge nel nuovo punto vendita di Collegno dettagli caratterizzanti, come il murales disegnato a mano che contribuisce a creare un ambiente caldo e accogliente e proietta i clienti in un’atmosfera tropicale e giovanile.

