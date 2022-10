Pacifik Pokè apre il secondo punto vendita a Milano con la nuova formula restaurant

Dopo il successo ottenuto dal primo punto vendita, situato in Corso di Porta Vittoria 42, il gruppo Pacifik Pokè continua la sua espansione nel territorio lombardo e apre domani il secondo locale a Milano, in via Losanna 36. Il nuovo locale, a differenza del primo già presente in città, sarà sviluppato secondo la formula restaurant e prevederà, oltre alla consueta possibilità di acquistare i prodotti secondo la formula express, anche un servizio in sala e un’offerta più ampia e improntata al fine dining.

Non servirà più viaggiare con la fantasia per vivere le suggestive atmosfere del Pacifico, ma basterà tuffarsi e vivere la Pacifik Experience offerta dal nuovo menù, che si presenta come un sapiente mix di culture valorizzate dalla mano esperta degli chef.

A partire dalla classica pokè hawaiana, che può essere personalizzata a proprio piacimento e presenta anche alternative vegane e gluten free, il nuovo menù restaurant propone anche piatti meno noti come ad esempio le tapas Hawaiiane; le ceviche tipicamente peruviana; gli hawaiian roll; diverse tipologie di tartare e di dolci del Pacifico, come i Mochi gelato, tipici del Giappone.

Inoltre, a partire da fine ottobre, il menù si amplierà con tanti nuovi prodotti, tra cui piatti caldi adatti alla stagione invernale ormai prossima, per non rinunciare ai tradizionali sapori hawaiiani neanche con il freddo.

Tutti gli ingredienti dei piatti sono selezionati con cura e utilizzati per proporre ricette esotiche anche a coloro che non hanno la possibilità di viaggiare.

“Immagina di trovare un angolo in città che ti faccia sperimentare i sapori, i profumi e i colori delle Hawaii e di altri paesi esotici. Un mix di culture diverse racchiuso in piatti creativi a portata di mano. Noi siamo con lo zaino in spalla, unisciti a noi in questo viaggio attraverso il gusto!”



Il brand si caratterizza da sempre per diverse scelte ecosostenibili, come l’utilizzo di prodotti biodegradabili e compostabili, così come per l’attenzione verso la ricerca e l’aggiornamento, in modo da arricchire l’offerta con nuove specialità tipiche del Pacifico. L’azienda collabora inoltre con Planted nella realizzazione dei piatti plant based presenti nel menu, tra cui l’Huli Vegan Poke, che contiene Planted.Chicken, salsa al mango, alga wakame, noci brasiliane, avocado, cavolo rosso, germogli di soia, pomodorini e topping di jalapeño, lime e sale, e il Lau Bagel, con Planted.Pulled Pork, salsa bbq, coleslaw e carote e cetrioli. Insomma, un mix di ingredienti che offre un’esplosione di sapori completamente vegani.







