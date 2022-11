Dopo 70 anni basta tagliatelle: chiude a Bertinoro l'Osteria della Benilde

L’Osteria della Benilde a Bertinoro (Forlì-Cesena) ha chiuso dopo 70 anni di tagliatelle al ragù, specialità del locale, piadine, tortelli. Fondata da Benilde oltre 70 anni fa, l’Osteria ora era guidata dalla figlia Norma Bazzocchi. Per l’attività svolta, all’attuale titolare è stato consegnato, in Comune un riconoscimento perché “L’Ustarìa” era diventata negli anni «simbolo della comunità e dell’ospitalità Bertinorese, conosciuta in particolare per le sue mitiche tagliatelle»

Tagliatelle, dopo 70 ani basta all'Osteria della Benilde

© Riproduzione riservata