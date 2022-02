Cuore di Parma si amplia: due nuovi locali a Milano

Cuore di Parma prosegue la sua crescita. La società ha chiusto un 2021 positivo e ha deciso di aprire il nuovo anno aumentando la sua offerta a Milano.

Sono due le insegne presenti nel capoluogo meneghino. C'è Quore Italiano, che si arricchirà di un nuovo locale nella centralissima via Dante, a due passi dal Duomo, puntando sempre sull'italianità. C'è poi Al Mercato Steaks&Burgers, storica insegna milanese della carne, che a marzo inaugurerà la sua terza location in piazza Alvar Aalto, in zona Porta Nuova.

Cuore di Parma conferma quindi il suo momento positivo, che l'aveva vista aprire due nuovi ristoranti in piena pandemia, Quore Italiano nei pressi di piazza Gae Aulenti e Al Mercato in corso Venezia 18, e che vedrà aumentare da 150 a 200 i dipendenti.

Tra i punti di forza della società guidata da Marcello Rizza e Giuseppe Beani la scelta di puntare sul talento femminile: nei 7 locali del gruppo le quote rosa rappresentano, oggi, più del 30% dei dipendenti della società, anche in posizioni dirigenziali.

