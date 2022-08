Sushi Daily, nuovo store con formula “pick and mix” a OrioCenter di Orio al Serio

Sushi Daily apre un nuovo store presso la galleria commerciale di Orio Center con una immagine inedita che segna un nuovo corso nella crescita della catena in Italia. Uno stile unico che richiama la tradizione giapponese ma che offre al contempo una immagine fresca e innovativa, luminosa ed accattivante.

A OrioCenter Sushi Daily, marchio appartenente al gruppo KellyDeli, propone un chiosco multi offerta a pianta esagonale con affaccio da ogni lato della galleria e con un layout originale che propone la modalità take away ma anche una sala tavoli gradevole ed accogliente per consumare in loco da soli o in compagnia il proprio sushi preferito.

Nello store i clienti potranno acquistare confezioni già pronte oppure comporre il proprio menù fondendo tra loro le differenti proposte culinarie presenti nel chiosco, grazie alla innovativa formula “pick and mix”. Questa nuova proposta è frutto di un’analisi dei trend di mercato e dei mutevoli desideri del consumatore, sempre più sensibile al tema dell’alimentazione con materie prime di qualità e attento a scegliere e creare i propri piatti.

Sono oltre 100 le ricette che compongono il menù giapponese di Sushi Daily che spazia dalle classiche specialità a base di riso e verdure, maki, sushi, nigiri, fino a quelle più creative come nel caso delle ricette lanciate in esclusiva per la nostra campagna estiva, che ruotano intorno ad un ingrediente fresco, colorato e gustoso: il mango. Un must have di questa estate rovente.

Il nuovo concept store, come anticipato, non prevede solo la modalità take away, ma grazie alle sedute dedicate all’interno della galleria sarà possibile consumare in loco in un ambiente confortevole e originale. Aperitivo, pranzo o cena: gli amanti della cucina giapponese potranno scegliere il momento della giornata migliore per degustare il proprio sushi e immergersi in un viaggio dal gusto unico.

«Stiamo proseguendo nella crescita della nostra catena Sushi Daily con punti vendita sempre più accattivanti ed innovativi - commenta Massimo Mezzanotte, Amministratore Delegato di KellyDeli Italia – e in questa direzione va la scelta di aprire un concept store Premium presso la galleria di OrioCenter. Un punto vendita originale non solo nell’immagine ma anche nel modello di servizio, con la formula “pick and mix” che consente ai nostri clienti di comporre liberamente il proprio vassoio come preferiscono, come in una pasticceria, creando così il mix dei propri prodotti preferiti».

La catena Sushi Daily, marchio del gruppo KellyDeli, ha al suo attivo 210 chioschi lungo l’intero territorio italiano confermando così il suo ruolo di punto di riferimento nel mondo della cucina di ispirazione asiatica.

Sushi Daily

c/o Oriocenter

Via Portico 71 24050 Orio al Serio (Bg)

Tel 035 4208011

© Riproduzione riservata