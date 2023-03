Arriva il decimo locale di Pizzium a Milano

Successo consolidato per Pizzium che, dopo aver chiuso l’anno fiscale 2022 con una crescita del +120% sul 2021 e un Ebitda margin superiore all’80%, annuncia nuove aperture in tutta Italia. In occasione del sesto anno di attività apre il suo decimo punto vendita su Milano in Via Arco 1 con un opening riservato a stampa e influencer martedì 21 marzo. La nuova pizzeria accoglie, con i suoi 63 coperti in sala e 20 posti nel dehors, gli amanti della pizza all’interno del locale dallo stile partenopeo.

Il progetto, nato nel 2017 dalla collaborazione tra Stefano Saturnino e Nanni Arbellini, in 6 anni dalla sua fondazione ha portato il numero di pizzerie napoletane a quota 36, di cui 10 solo nella città di Milano, offrendo agli affezionati clienti una ricca selezione di pizze regionali realizzate con ingredienti Dop e Igp locali di alta qualità.

Gli interni del nuovo locale in via Arco

Nel 2022 sono state inaugurate 12 nuove pizzerie sotto l’insegna Pizzium , con i primi punti vendita al sud, Salerno e Napoli e altre pizzerie in Toscana, Liguria, Veneto, Piemonte, Lazio. Il piano di espansione per il 2023 prevede l'inaugurazione di 15 nuove pizzerie a marchio Pizzium . In particolare, lo sviluppo toccherà nuove città come La Spezia e Vicenza oltre al consolidamento di altre come Genova, Roma e Verona. Prossime aperture già in programma sono previste a La Spezia in via Manfredo da Passano 43, a Genova in piazza Rossetti 12R (secondo locale) e a Roma in via Livorno 37 (quarto locale). In aprile arriverà poi anche la seconda pizzeria a Verona in via San Rocchetto 7.

«Il 2022 è stato un anno davvero eccezionale per Pizzium e i risultati straordinari conseguiti testimoniano concretamente il successo del nostro format» afferma Stefano Saturnino, Ceo di Pizzium . «Il 2023 proseguirà con un piano di sviluppo ambizioso che ci permetterà di rafforzare la presenza del nostro marchio in Italia consolidando ulteriormente la nostra posizione di rilievo tra i principali player del mondo della ristorazione».

L’inconfondibile pizza napoletana realizzata con farina di tipo “0’’, garantisce un impasto digeribile e fragrante con un cornicione alto e ben alveolato, estremamente morbido e un condimento con ingredienti selezionati con cura. Le pizze e gli abbinamenti sono creati da Nanni Arbellini, maestro pizzaiolo napoletano di grande esperienza e socio fondatore, che propone un menu unico caratterizzato da sapori autentici, proponendo la pizza napoletana classica in abbinamento alle eccellenze gastronomiche italiane.

Lo stile di Pizzium resta unico e originale: un ambiente caldo e informale che sa di casa. L’utilizzo di colori caldi, pavimenti in maiolica, sedie di legno e lampadari di stoffa ricreano atmosfere intime e di altri tempi. Inconfondibile anche l’offerta gastronomica con un’ampia selezione di bruschette sfiziose, Panuozzum e dolci regionali che spaziano dalla delizia al cannolo siciliano, in linea con la mission di Pizzium che tutela e valorizza le ricette della migliore tradizione italiana proponendole con un pizzico di originalità e innovazione.

© Riproduzione riservata