Cocciuto, nuova apertura a Milano con menu rinnovato

Un’attesissima inaugurazione prevista nei prossimi mesi - che porta a quota cinque i ristoranti del brand nel capoluogo meneghino - e il lancio di un nuovo menu dai profumi primaverili caratterizzano i primi mesi del 2023 di Cocciuto, a riprova del successo di un format che dal 2018 ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio, affermandosi anno dopo anno come punto di riferimento per gli amanti della cucina di qualità.

Uno sguardo al 2022

L’anno lasciato alle spalle ha visto per Cocciuto il raggiungimento di importanti obiettivi, dall’apertura del ristorante di Via Procaccini - una location moderna, accogliente e di design - all’ingresso nel team degli executive chef Alessandro Laganà e Mattia Fabris, che, grazie al proficuo lavoro di squadra con la brigata e il management, hanno dato vita a un menu contemporaneo, che si ispira alla tradizione gastronomica italiana con una particolare attenzione alla qualità dei prodotti e ai temi della stagionalità. Il menu di cucina firmato dagli chef ha affiancato l’ampia proposta di pizze del brand, caratterizzate dalla ricercatezza degli ingredienti, dal cornicione pronunciato e dalla leggerezza degli impasti. Nel corso del 2022 ne sono state sfornate più di 210.000: la Margherita - classica e Cocciuta - e la Bufala sono risultate tra le più amate. Il dolce più richiesto dai clienti è stato il Tiramisù Cocciuto, di cui è stato prodotto l’equivalente di una tonnellata. Molto apprezzato anche lo Smoke Burger, l’hamburger di fassona con salsa smoke, songino, pomodoro cuore di bue, cheddar, bacon croccante e anelli di cipolla fritta. Oltre 5.000 quelli ordinati.

Gli interni del locale Cocciuto di Melzo (Mi)

La nuova apertura in Via Turati e un menu rinnovato

Sulla scia del successo dell’anno da poco concluso, il team di Cocciuto è pronto ad alzare la serranda del quinto ristorante: il locale, un moderno spazio situato nella centralissima Via Turati - che ospiterà fino a novanta coperti - si caratterizza per la ricercatezza dei dettagli e l’accogliente giardino interno, in cui sarà possibile prenotare il proprio tavolo tutto l’anno grazie alla presenza di funghi riscaldanti. La nuova apertura renderà ancora più capillare la presenza dei ristoranti firmati Cocciuto sul territorio milanese, consentendo al pubblico della zona – anche a quello business - di raggiungere con facilità la propria location preferita.

Anche in Via Turati sarà possibile trovare tutta la qualità che caratterizza la proposta gastronomica del brand e scoprire il nuovo menu primaverile, già disponibile nelle location di Via Procaccini, Via Bergognone, Via Melzo e Via Passeroni. La carta pizze rinnovata si caratterizza per l’introduzione di abbinamenti inediti: spiccano in menu la Primavera Cocciuta, con olive taggiasche, carciofi alla brace, funghi champignon, pomodoro essiccato in olio e culatta cotta modenese “Il Favoloso”, e la Cacio e Capo, con caciocavallo Silano Dop in doppia consistenza, capocollo di Martina Franca Dop 6 mesi, zeste di limone e pepe nero.

Cacio e Capo 1/3 Non ti scordare di me 2/3 Primavera Cocciuta 3/3 Previous Next

Alle sempre innovative proposte firmate dal team di pizzaioli si affiancano i piatti del nuovo menu di cucina, tra cui i Ravioli alla piemontese, con crema di patate e porri, demi-glace di vitello, polvere di rosmarino e olio brillante, e il Cappello del prete, ovvero brasato allo “Schioppettino” con purè di patate e la sua demi-glace.

Disponibile inoltre tutte le domeniche un menu esclusivo dedicato agli appassionati del brunch: tra i piatti in carta, gli immancabili Pancakes, dolci e salati, i Bagels, disponibili in tre versioni - Smoked Salmon, Pulled Chicken e The Veggie, i Poke e i Burgers, serviti con contorno di patatine fritte.

© Riproduzione riservata