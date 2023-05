Per il restyling de La Pergola di Heinz Beck a Roma arriva un archistar francese

Pronti per rifarsi il look! In controtendenza rispetto ai segnali di crisi per la ristorazione stellata nel mondo, La Pergola, unico tre stelle Michelin a Roma, e la cucina di Heinz Beck, socio di Euro-Toques Italia scelgono, infatti, la via del restyling, anche in vista del Giubileo e della candidatura di Roma come sede di Expo 2030. Ad annunciarlo è lo stesso Heinz Beck in occasione delle celebrazioni dei 60° anniversario del Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel in corso questa settimana e aperte da una cena di gala "a nove stelle" con menu firmato dal "padrone di casa" Beck e dagli altri chef tristellati Jacob Jan Boerma e Paolo Casagrande, rispettivamente giunti "per l'evento irripetibile", come sottolineato dai promotori, dall'Olanda e da Barcellona.

In arrivo un nuovo look per La Pergola di Heinz Beck

«Da 29 anni sono alla guida de "La Pergola" al Rome Cavalieri - ha precisato Beck - e con un rigoroso lavoro e la collaborazione di una grande squadra ho accompagnato il percorso di crescita fino al massimo riconoscimento nelle principali guide gastronomiche. In questi decenni qui sono passati tutti, anche capi di stato e star di ogni dove. E nella cassettiera con cui proponiamo la piccola pasticceria non si contano gli anelli scambiati tra futuri sposi. Mi spiace quindi dover salutare questi ambienti così caldi ma i cambiamenti sono necessari e il rinnovamento, condiviso con la proprietà su progetto di un archistar, apre un nuovo capitolo di crescita, sempre con vista panoramica sulla Città eterna».

«Il Rome Cavalieri - ha detto managing director Alessandro Cabella - nei suoi 60 anni di attività è sempre stato al passo con i tempi e si è saputo rinnovare in linea con le esigenze dei viaggiatori più esigenti. Oggi sentiamo la necessità di un restyling a La Pergola di Heinz Beck. Lo studio francese Jouin Manku ha elaborato un progetto moderno che si ispira alla città di Roma, esalta le opere d'arte già presenti e vedrà gli effetti di luce come elemento distintivo. Questo è solo il primo passo di un piano di restauri che gradualmente coinvolgerà tutto l'hotel». La data dell'avvio lavori al nono piano del Rome Cavalieri non è stata ancora ufficializzata, ma dovrebbe essere attorno a novembre 2023 lasciando un po' di tempo libero allo chef e imprenditore Beck che festeggerà i suoi 60 anni.

