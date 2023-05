Gusto By Sadler inaugura la stagione con il nuovo menu estivo

La stagione estiva prende il via in Sardegna e lo fa nel modo più gustoso: con la riapertura del ristorante “Gusto by Sadler”, presso il Baglioni Resort Sardegna, gemma della Collection Baglioni Hotels and Resorts.

Situato sulla costa nord-orientale della Sardegna, a nord di San Teodoro, il Baglioni Resort Sardegna è immerso nell’incantevole Area Marina Protetta di Tavolara, un paesaggio naturalistico unico in tutto il Mediterraneo.

A rendere memorabile l’esperienza di soggiorno e deliziare i palati più esigenti, la cucina stellata dello Chef Claudio Sadler (socio Euro-Toques Italia) del ristorante gourmet “Gusto by Sadler”, premiato con una stella Michelin a pochi mesi dall’apertura, nel 2021.

Chef Sadler ha ideato un menu che coniuga perfettamente piatti della cucina regionale sarda con proposte contemporanee e innovative, secondo quella sensibilità artistica e cromatica che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.

Il menu à la carte si compone, infatti, di un’ampia scelta di piatti sia di terra che di mare, contraddistinti per una costante ricerca di armonia, semplicità e leggerezza. Insieme a Chef Sadler, alla guida della brigata, il Resident Chef Andrea Besana.

«In Gusto by Sadler proponiamo tutta la leggerezza e la raffinatezza della cucina italiana. Vogliamo offrire ai nostri ospiti un’esperienza culinaria in linea con il meraviglioso contesto in cui il ristorante è inserito, in modo da rendere ogni soggiorno – che sia una vacanza o un singolo pranzo o cena – degno di diventare parte dei più memorabili ricordi estivi. Vi aspetto a braccia aperte!», commenta lo Chef Claudio Sadler.

Baglioni Resort Sardinia

Via Tavolara, Località Lu Fraili di Sotto - 07052 San Teodoro (SS)

Tel +39 0784 1908000

