Doppio Malto, aperto il 35° ristorante italiano a Salerno

La ricetta della felicità consiste nella perfetta unione di ingredienti semplici: Doppio Malto conosce molto bene il significato di queste parole ed è pronto ad amplificare il messaggio con l’apertura di un nuovo locale, un nuovo posto felice. Questa volta la città prescelta si trova in Campania: si tratta di Salerno, ovvero la “città delle luci di Natale”. Quello di Salerno è 35° ristorante Doppio Malto in Italia e il 38° in Europa. L’apertura al pubblico è prevista per giovedì 4 maggio alle ore 20.00 nel nuovo complesso di Porta Del Mare (via Generale Clark).

Nel nuovo locale di Salerno, i clienti potranno scegliere tra 14 tipologie differenti di birra (anche gluten free), cui si aggiungono la sperimentazione di tante edizioni limitate stagionali, Lamaro a base di birra e una generosa carta di cocktail, classici e a base di birra, a cominciare dal Casanova, il popolarissimo spritz rivisitato con la Summer Ipa, una birra agrumata, fresca e dissetante. Doppio Malto offre anche la possibilità di assaporare le sue birre in modo alternativo: con la proposta del beer tour, una degustazione con tre tipologie di assaggi (“Un giro di luppolo”, “un giro di malto” e “giro di aromi”) per vivere una divertente esperienza di viaggio nel mondo delle birre artigianali e conoscerne tutte le sfumature.

Ma felicità è anche non rimanere a stomaco vuoto, per questo Doppio Malto propone una cucina semplice, genuina e creativa, che combina birra e cibo in modo innovativo e gustoso proponendo una scelta ricca e varia che va dalla carne alla brace, passando per antipasti, insalate e dessert. Tra i best of di ogni categoria il godurioso Filetto lardellato, 250g di filetto di Black Angus con lardo alle erbe, rifinito con fiocchi di sale e olio Evo, la brace mista, una selezione della migliore carne della casa servita per due persone in uno scenografico braciere da mettere a centro tavola, i galletti alla birra, i fritti siciliani come antipasti e le leggere e creative tartare con Stracciatella e pomodori Piccadilly o con acciughe, battuto di giardiniera e salsa tartara e foglie di basilico. Per chiudere in bellezza una bella selezione di dolci, tra cui spiccano il classico e amatissimo Birramisù, tiramisù in barattolo con biscotti savoiardi inzuppati nella birra Black Stout e scaglie di cioccolato, e la Cheesecake all’italiana, crema di Robiola in barattolo e crumble di Sbrisolona con salsa al cioccolato

o ai mirtilli.

Il locale sarà aperto ogni giorno della settimana sia a pranzo che a cena. Per i bambini fino a 10 anni disponibile uno speciale menu a 8 euro con un piatto a scelta tra burger, cotoletta o tagliata di pollo, acqua o bibita e dolce incluso.

Doppio Malto Salerno

C/o Nuovo complesso Porta del Mare, via Generale Clark, 84131, Salerno

Tel 089 9837724

© Riproduzione riservata