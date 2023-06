Arriva a Nola "O' Sarracin", la nuova pizzeria di Angioletto Tramontano

Da lunedì 19 giugno c’è una nuova pizzeria a Nola: “‘O Sarracin” del maestro pizzaiolo Angioletto Tramontano. Dopo i successi maturati in tutti questi anni a Nocera Inferiore, dove nel lontano 2007 è partita la storia di Angioletto Tramontano e della sua famiglia, e le esperienze a Ibiza e Mugnano di Napoli, la sua “pizza style”, ovvero la pizza napoletana vecchia scuola conosciuta come “a ruota di carro”, arriva nella città dei Gigli di Nola. Una pizza che nel 2022 ha ricevuto il primo premio nella categoria “Pizza Napoletana stg” al Campionato del Mondo di Parma, quando Angioletto Tramontano è salito sul gradino più alto del podio assieme al suo collaboratore Manuel Longobardi.

«Con Nola inizia un nuovo percorso dettato da anni di sacrifici ed esperienza prediligendo sempre la tradizionale a ruota di carro, ovvero la mia pizza style. Dal 2007 non ho mai avuto dubbi sul meritato successo che avrebbe potuto darmi sia la tipologia di pizza che lo stile legato sempre alla tradizione napoletana. Il mio più grande ringraziamento va a chi mi ha permesso di realizzare tutto ciò, a chi è stato e sarà sempre il mio supporto, ovvero Rosario Stanzione e Massimiliano Nota» ha affermato il maestro Angioletto Tramontano.

Anche per l’esperienza nolana della pizzeria “‘O Sarracin”, infatti, sarà targata dagli imprenditori Rosario Stanzione e Massimiliano Nota, da sempre i veri artefici del successo che vede l’arte bianca di Angioletto Tramontano esaltata in ogni dove, da addetti ai lavori e semplici consumatori. Punti fermi dal passato uniti a un soft rebranding del marchio e ad una nuova partnership, nata nel 2023 con Umberto Nuzzo e Mario Luce, volta alla programmazione di ulteriori aperture sul territorio italiano ed estero.

Il rebranding ha portato a una tipologia di locale più raffinata rispetto allo stile adottato in precedenza: marmi chiari, velluti rosso stile "’O Sarracin", legno e anche un po’ d'oro. Fiore all'occhiello sarà il giardino di circa 300 mq, ideale per eventi anche a tema musicale. Un locale che si presterà spesso e volentieri a veri e propri show, utili a creare un’atmosfera ricercata e diversa dalla solita pizzeria di quartiere.

Il leitmotiv della nuova pizzeria di Nola sarà: devozione assoluta alla ruota di carro; divieto di cornicioni a canotto; nessuna pizza entrerà nei piatti. A differenza della pizzeria di Nocera Inferiore, però, il format di Nola vedrà come protagonista sempre la “Margherita Style”, quella che rappresenta Angelo in toto, ma con alcune novità. Il menu presenterà non più di 20 pizze divise in 3 categorie: Le Pizze di Angioletto, La Tradizione, I Grandi Classici. Una scelta voluta che tende a premiare ed esaltare la qualità dei prodotti utilizzati.

Ai tavoli saranno servite sempre e solo pizze a ruota di carro, con un diametro tra i 35 ed i 40 cm, accompagnate da una grande selezione di vini e bollicine. All’interno della pizzeria, inoltre, ci sarà anche un bancone da bar degno di tale nome. Nel menu, in fatti, saranno presenti cocktails che verranno proposti in pairing con le pizze. Non resta che sedersi, ordinare un drink o un bicchiere di vino e godersi una delle tante creazioni del maestro Angioletto Tramontano.

Via Variante 7 Bis, 297 - 80035 Nola (Na)

Tel +39 081 365 2772

