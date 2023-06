Burger King, nuova apertura a Milano

Apre a Milano, in Via Giambellino 110, il nuovo ristorante della catena Burger King Restaurants Italia, il numero 79 di proprietà diretta.

Gli interni del nuovo Burger King di Milano

Con la nuova apertura di Milano, l’azienda riconosciuta in tutto il mondo per il gusto inconfondibile della carne grigliata sul fuoco arriva a contare 251 ristoranti sul territorio italiano, di cui 11 nella città metropolitana di Milano. Un traguardo che testimonia la costante crescita del brand in Italia, con 5 nuove aperture dirette da inizio 2023.

Il nuovo ristorante di via Giambellino impiega 20 dipendenti e si sviluppa su una superficie di 180mq, con 19 posti a sedere interni e 16 esterni. Offre, inoltre, il servizio di Home Delivery.

© Riproduzione riservata