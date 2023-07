Best of Award of Excellence di Wine Spectator: 10° premio per il Borgo Antico

Il Ristorante Borgo Antico di Villa Quaranta Tommasi Wine Hotel & Spa ha ottenuto per il decimo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento "Best of Award of Excellence" da Wine Spectator, una delle riviste più autorevoli e influenti nel mondo del vino. La carta vini del ristorante, composta da oltre 800 etichette sempre in divenire, si è confermata un'eccellenza nel panorama della ristorazione, offrendo una selezione accurata di vini locali e internazionali.

La premiazione della sezione "Best of Award of Excellence" di Wine Spectator si basa sull'eccellenza delle carte vini proposte dai ristoranti, che devono essere in armonia con la cucina offerta e fornire informazioni precise e dettagliate. Il Ristorante Borgo Antico ha conquistato questo ambito riconoscimento grazie alla sua carta vini viva e in sintonia con le annate, offrendo una vasta gamma di vini che spaziano dai rinomati vini della Valpolicella a vere e proprie rarità, passando per i classici della produzione italiana e internazionale.

«Una carta vini sempre contemporanea, attenta ai cambiamenti ed alle novità, ma che conserva grande rispetto per le produzioni tradizionali e le grandi etichette sia nazionali che internazionali. Un’attenzione particolare è posta poi al territorio della Valpolicella e del Veneto, a cui accanto alle storiche famiglie del vino sono accostati produttori di nicchia - afferma Luca Carrara, direttore. La conferma per 10 anni consecutivi è la prova del constante impegno di tutta la squadra attiva presso il nostro ristorante Borgo Antico, dal responsabile Enrico De Togni con i sommelier, lo chef ed includendo tutto il personale impegnato sia in sala che in cucina».

«La nostra famiglia - continuano Barbara e Michela Tommasi - è molto orgogliosa di questo riconoscimento. Villa Quaranta è presente con pochi e selezionati ristoranti italiani in questa classifica di Wine Spectator, attestato della dedizione di Tommasi non solo nel produrre vini di qualità, ma anche dell’impegno a fare cultura del vino e del territorio con la proposta di etichette sia di produttori locali, sia di tutto il mondo. Un’apertura alla coralità che pochi possono vantare di avere, abbinata alla comunicazione del consumo responsabile ed attento».

