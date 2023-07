Wagamama arriva a Roma, aperto il primo ristorante nella capitale

Wagamama ha inaugurato il suo primo e atteso ristorante nel cuore di Roma, all’interno degli spazi dell’Ala Mazzoniana della Stazione Termini, sul lato di Via Giolitti. Il locale, destinato a diventare un vero e proprio punto di riferimento della cucina asiatica nella Capitale, è gestito da Chef Express tramite la controllata C&P, l’alleanza con Percassi che ha portato alla creazione di un operatore di riferimento nell’offerta di ristorazione multi-brand. Con la nuova apertura, salgono a 10 i ristoranti wagamama aperti in Italia, con l’obiettivo di ampliare la presenza in nuove regioni.

Nel Lazio, dopo la sede di Valmontone (Rm), è dunque il centro della Capitale ad ospitare il brand che ha conquistato i palati nel mondo, da Londra, città che gli ha dato i natali nel 1992, ai 22 Paesi in cui è attualmente presente. La nuova location, nella sua posizione strategica, garantisce un’ampia copertura sia per i cittadini locali che per i numerosi viaggiatori in transito.

Gli interni del locale Wagamama di Roma

Giapponese, thailandese, coreano: sono questi gli intrecci di sapori racchiusi nella cucina asiatica di wagamama. Ad accomunare il menu proposto dall’insegna, piatti gustosi, nutrienti e bilanciati, preparati con ingredienti sempre freschi e di alta qualità. Ingrediente principe di tante specialità del brand è il curry, come nell’iconico pollo katsu curry. Tra le altre proposte, i deliziosi ramen e il tradizionale donburi (riso cotto al vapore e saltato in padella con pollo, manzo o gamberetti e verdure miste), il teppanyaki (noodles saltati alla piastra con carne, pesce o verdure), ma anche piatti vegetariani e vegani, e il menù kid studiato per i più piccoli, per una proposta che parla al palato di tutti.

Ad accogliere i clienti, una location speciale che introduce nel mondo wagamama con elementi naturali caratterizzanti, tra i quali il meraviglioso ciliegio a centro sala, simbolo iconico dell'hanami, la tradizionale usanza giapponese che accoglie la primavera a partire dalla fioritura dei sakura (fiori di ciliegio). Un modo per unire simbolicamente l’occidente alla cultura asiatica e offrire un’esperienza orientale a tutto tondo. E come ogni ristorante wagamama, la cucina è a vista, e qui si fonde con finiture naturali e materiche per donare alla vista il comfort di un’ambientazione calda e avvolgente.

Sono 92 i coperti disponibili e distribuiti tra ampie tavolate che rispecchiano lo spirito di condivisione tipico dell’insegna, e posti pensati per chi preferisce un angolo più intimo. Il nuovo locale è accessibile, oltre che dall’esterno, anche dall’interno della Stazione, entrando a lato del binario 24, salendo poi una scala dal piano terra; e dal portale della Terrazza Termini al primo piano.

Aperto con orario continuato dalle 11:00 alle 21:30, wagamama prevede anche servizio take away oltre a consegne dirette con Deliveroo e Glovo, il tutto rigorosamente confezionato negli special packaging ecosostenibili. E per chi vuole gustare le proposte wagamama ma non ha molto tempo a disposizione, l’App dedicata garantisce prenotazione tavolo e menu.

