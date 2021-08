Ad Arezzo il turismo riparte. A fine agosto stessi livelli del 2019

Decolla l’estate del turismo ad Arezzo. Sono dati confortanti quelli che fotografano la stagione della “ripartenza” con una tendenza in continua crescita che vede la città e il suo territorio avvicinarsi ai numeri da record registrati nell’estate del 2019, quando la pandemia non aveva ancora stravolto vite ed abitudini.

Piazza Grande ad Arezzo





Il rilevamento effettuato dal portale AirDNA, che registra le prenotazioni sull’extra-alberghiero, sottolinea che rispetto al giugno 2019, il giugno 2020 vedeva un calo di presenze nel territorio aretino pari al -41% mentre il giugno 2021 si attesta a un -21%. Un dato che racconta di una crescita che va verso un deciso miglioramento a luglio. Il luglio 2020 infatti segnava un abbondante -32% rispetto al 2019 che nel 2021 si abbassa a un -10%. Ma c’è di più: agosto 2021 si preannuncia in pareggio se non in crescita rispetto all’agosto record del 2019 e anche per il settore alberghiero i segnali sono incoraggianti.

«Sono numeri confortanti - ha commentato Simone Chierici, assessore al turismo del Comune di Arezzo e presidente della Fondazione Arezzo Intour - In un momento in cui regna ancora l’incertezza e sono in vigore ristrettezze e norme rigorose, vedere che la nostra città torna ad essere meta prediletta dai viaggiatori fa ben sperare».



«Questi dati - ha aggiunto Chierici - ci dimostrano che l’impegno costante sul piano della promozione e della valorizzazione turistica paga. Abbiamo cercato di seguire le tendenze che indicano come, in epoca post pandemica, i viaggiatori scelgono mete di prossimità prediligendo, oltre alle località turistiche, itinerari culturali nelle città d’arte. Ecco allora che abbiamo puntato alla promozione di Arezzo e dei suoi tesori».

Durante tutto l'anno, infatti, la Fondazione Arezzo Intour non ha mai cessati di lavorare per il rilancio della destinazione attraverso diverse campagne di promozione. A cominciare da Rip-AR-tiTurismo, iniziativa a sostegno di visitatori, espositori e guide turistiche. Prezioso poi il lavoro costante e continuo svolto ad implementazione del portale di destinazione Discover Arezzo, che da aprile a luglio 2021 ha ricevuto più di 6 milioni di visite.

