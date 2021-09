Pellegrini e turisti, in Vaticano si entra solo con il green pass

Fedeli in partenza per un pellegrinaggio a Roma o semplici turisti amanti delle ceittà d'arte, attenti: dall'1 ottobre l'ingresso in Vaticano sarà consentito solo con il green pass. A stabilirlo è stata un'ordinanza della Pontificia commissione dello Stato Vaticano che ha così messo nero su bianco i "paletti" per l'accesso al piccolo stato pontificio.

Sullo sfondo, la Basilica di San Pietro

«A far data dal primo ottobre 2021 - si legge nella nota - è consentito l'ingresso nello Stato della Città del Vaticano e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense, esclusivamente con il green pass». Valgono come lasciapassare sia la certificazione verde rilasciato dallo Stato Vaticano sia quella europea. In alternativa, si deve esibire l'esito negativo di un tampone.

