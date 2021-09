Petra by Night: dopo la pandemia torna lo spettacolo notturno

Dopo un lungo stop dovuto alla pandemia, in Giordania ha riaperto i battenti Petra by night, la spettacolare visita della capitale nabatea in notturna, con migliaia di candele lungo il percorso.

Petra by Night si tiene di lunedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana. Inizia alle 20.30 dal Petra Visitor Center e termina intorno alle 22,30 con il ritorno Visitor Center

Il biglietto d'ingresso per Petra by Night è di 17 dinari, mentre per i bambini sotto i 10 anni l’ingresso è gratuito. I biglietti possono essere acquistati presso i negozi del Visitor Center, le agenzie turistiche locali a Petra o presso la reception degli hotel di Petra.

© Riproduzione riservata