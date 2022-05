La nave da crociera Wonder of the seas debutta in Europa

Tutta la meraviglia di Wonder of the Seas, la nuovissima nave di Royal Caribbean International, è arrivata a Barcellona per dare inizio a un'estate di vacanze memorabili attraverso i mari europei: la quinta nave della rivoluzionaria linea Oasis Class, a partire da domenica 8 maggio, inizierà, infatti, la sua stagione mediterranea, con crociere di 7 notti da Barcellona e Roma. Con la sua inedita combinazione tra nuove ed entusiasmanti esperienze e grandi classici, Wonder è il luogo perfetto per fuggire dalla routine della quotidianità, in cui gli ospiti di tutte le età avranno la possibilità di vivere momenti indimenticabili, navigando alla volta di mete suggestive quali Firenze, Napoli, Capri, la Provenza e Malaga.

Wonder of the Seas, la nuovissima nave di Royal Caribbean International



Le avventure a bordo di Wonder andranno in scena per la prima volta in ben otto quartieri distinti (zone tematiche differenti), con uno in più rispetto a quelli delle altre navi della compagnia, animati da esperienze coinvolgenti, intrattenimento, ristoranti, bar e areee lounge per vivere al meglio le ore del giorno e della notte.

In forte evidenza figurano:



• Quartiere Suite: il nuovo ottavo quartiere che accoglierà gli ospiti della classe Royal Suite su un ponte privato Suite Sun con una plunge pool e bar, resi speciali da una splendida vista sull'oceano, nonché da altri elementi molto amati dagli ospiti quali il ristorante esclusivo Coastal Kitchen; la Suite Lounge e l’immensa Ultimate Family Suite, che si sviluppa su due piani, adatta anche per una famiglia di 10 persone e corredata da uno scivolo in-suite, cinema e karaoke area e ping pong;

• The Mason Jar Southern Restaurant & Bar: uno dei favoriti in assoluto tra gli oltre 40 ristoranti, bar e aree lounge di Wonder, è il nuovo hotspot, dove il meglio del comfort food del sud degli Usa incontra l'ospitalità e la creatività di Royal Caribbean. Le ricette più caratteristiche e le nuove interpretazioni dei grandi classici sono le protagoniste del menu del brunch e della cena e a tarda notte l’atmosfera è resa unica da musica dal vivo, da un arredamento in stile country e dalla pregiata collezione di whisky e cocktail;

• Wonder Playscape: anche le famiglie con bambini troveranno una nuovissima avventura all'aperto, progettata per un prezioso tempo di qualità. Gli adulti non correranno il rischio di annoiarsi e potranno partecipare ai differenti tipo di giochi o divertirsi a bordo campo, godendosi la vista sul mare, mentre i giovani avventurieri affrontano gli scivoli a tema sottomarino, le pareti da arrampicata, le funzioni interattive touch, i puzzle e molto altro ancora.

• I grandi classici amati dai fan: disponibile, naturalmente, anche un’ampia scelta delle esperienze d'autore più amate, tra cui il simulatore di surf FlowRider; The Ultimate Abyss, lo scivolo più alto del mare; la zip line alta 10 piani, nonché aree di nuova concezione dedicate ai bambini (Adventure Ocean) e agli adolescenti (Social100 e The Patio). Oltre a ciò, immancabili quartieri straordinari come Central Park, con più di 20mila piante, e il Boardwalk, che mette insieme il fascino del mare e le attività per tutta la famiglia, tra cui la possibilità di cavalcare una meravigliosa giostra intagliata a mano, guardare un big match o impegnarsi in una giocosa competizione presso gli spazi del Playmakers Sports Bar & Arcade.



A rendere speciale l’ambientazione della vacanza più bella dell’estate contribuisce anche l'originale intrattenimento sui quattro "palcoscenici" di Wonder: aria, ghiaccio, acqua e teatro. Più di gli 100 artisti e i tecnici all’opera che grazie a una tecnologia all'avanguardia danno vita a produzioni in scala reale come: inTENse, con il primo cast tutto al femminile di aerialistes, high divers, slackliners e altro ancora nell'unico AquaTheater; The Effectors II: Crash 'n' Burn, che debutta quest'estate, dove i supereroi high-tech di Royal Caribbean - The Effectors - si scontrano con i loro arcinemici per salvare ancora una volta il pianeta.



Le navigazioni nel Mediterraneo occidentale di Wonder continueranno fino a ottobre portando una ventata estiva in Europa insieme ad altre otto navi piene di avventure, tra cui Odyssey of the Seas, che per la prima volta vivrà una stagione in acque europee. A novembre, Wonder tornerà negli Stati Uniti per salpare dalla sua nuova sede annuale a Port Canaveral, in Florida, per esplorare i Caraibi e le Bahamas, compresa l'isola privata della linea di crociera, Perfect Day at CocoCay.

© Riproduzione riservata