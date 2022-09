Dalle birre all’ecoturismo: nasce Corona Island

L’isola della birra esiste… Corona, brand del gruppo AB InBev (società mondiale della birra, quotata in borsa e con sede a Leuven, in Belgio) punta all'ecoturismo con l'inaugurazione di Corona Island, una destinazione tropicale sostenibile per l'ecoturismo, situata al largo della costa della Colombia. L'oasi naturale sarà accessibile al pubblico dall'estate 2023.



Corona Island è priva di plastica monouso e «ha ottenuto il più alto livello di verifica di sostenibilità Blue Standard di Oceanic Global».



Corona in qualità di birra prodotta con 100% ingredienti naturali, nata sulla spiaggia e marchio globale di bevande con una net-zero plastic footprint, ha collaborato- sottolinea una nota- con Oceanic Global, organizzazione no profit internazionale, per dare vita alla prima isola Blue Verified.Corona Extra- informa il Gruppo AB InBev- nasce nel 1925 nel birrificio Modelo di Città del Messico ed è oggi è"la birra messicana più amata a livello internazionale, esportata in più di 130 Paesi".



Il design e la vision di Corona Island sono ad opera di James & Mau, studio internazionale di architettura e design, in collaborazione con Jairo Márquez, architetto locale colombiano.



Il menu per gli ospiti è ideato dallo chef cileno Christopher Carpentier, già giudice a MasterChef Colombia. Il palinsesto delle attività di Corona Island è curato da Paulina Vega, ex Miss Universo, nata sulla costa colombiana. Laboratori didattici ed escursioni sono ospitati nell'ambito della "Blue School" di Oceanic Global.

