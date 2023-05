A settembre a Milano apre l'hotel dello stilista Philipp Plein

L'albergo più atteso a Milano per il prossimo autunno (non solo dagli amanti della moda) è sicuramente quello dello stilista Philipp Plein. L'hotel sorgerà nell’ex quartiere generale di Krizia, in via Manin. L’apertura dell'hotel di Plein è prevista a settembre 2023.

Lo stilista Philipp Plein

L'hotel di Plein sarà il nuovo punto di incontro della Milano modaiola con le sue oltre 18 suite, il ristorante gourmet, il bistrot, il bar, la zona benessere, il cinema e un club adibito a discoteca.

