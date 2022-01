Luca Mauri approda Al Garghet di Milano

Ritorno in patria, o quasi, per Luca Mauri che dopo le consulenze in Crans-Montana in Svizzera torna a Milano, alla guida del ristorante Al Garghet in via Selvanesco. Luca ama i prodotti d’eccellenza e sperimentare. Consapevole delle proprie tradizioni e delle proprie radici, ha uno stile personalissimo: cucinare con pochi ingredienti, mai più di cinque, ben riconoscibili ma armonizzati tra loro, facendo uno studio accurato delle consistenze, calibrando le cotture in base alle caratteristiche dei prodotti selezionati e regalando un eleganza cromatica al piatto.

© Riproduzione riservata