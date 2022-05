Mèlanie Serre guida le cucine del Monte-Carlo Beach

Mélanie Serre, dall'1 maggio guiderà la cucina del Ristorande Serra del Monte-Carlo Beach.

Originaria dell’Ardèche, Mélanie Serre si è appassionata alla cucina in tenera età e ha inanellato un’esperienza dietro l’altra in locali prestigiosi, dall’Eden Roc di Saint Barth all’Hôtel Métropole Monte-Carlo, che segna il suo primo incontro con la terra monegasca sotto la guida di Christophe Cussac.

Mélanie Serre

Nel 2015 ottiene il suo primo lavoro come chef presso L’Atelier Étoile Paris, due stelle Michelin, dove è promossa Executive Chef l’anno seguente. Nel 2020 spicca il volo ed entra a far parte del ristorante parigino Louis Vins, aggiudicandosi il premio Gault & Millau riservato ai giovani talenti. Solare, affabile e appassionata, la sua cucina rispecchia la sua personalità, valorizzando la materia prima, l’armonia dei sapori e dei colori, con generosità e senza ostentazione.

Una visione decisamente moderna della gastronomia, che punta tutto candidamente sulla semplicità e sul gusto. Qui l’intenzione non è di stupire, ma di allietare!

«Sono molto contenta ed entusiasta di tornare a Monaco e lavorare con la fortissima squadra del ristorante Elsa, a stretto contatto con produttori locali eccezionali come il Domaine d’Agerbol o il Jardin des Antipodes. Adoro in particolare tutto il lavoro dalla terra alla tavola, farmi ispirare dalla frutta e dalla verdura di stagione, valorizzando al meglio i prodotti, nel rispetto dei doni della terra e del mare», commenta Mélanie Serre.

