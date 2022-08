Lorenzo Cogo vola alto: il suo baccalà a bordo di La Compagnie

Anche per agosto è Lorenzo Cogo a firmare il piatto speciale per La Compagnie sulla tratta Milano-New York con un’interpretazione pop del tradizionale baccalà mantecato. Vicentino, classe ’86, figlio e nipote di cuochi, Lorenzo è giramondo per passione e professione. Dopo aver acquisito le più svariate tecniche di lavoro grazie alle sue esperienze nelle più famose cucine internazionali, Lorenzo riceve la sua prima stella Michelin a soli 25 anni. Da Marzo 2022 firma i piatti per il Dama Restaurant, all’interno del meraviglioso Hotel Ca’ Bonfadini a Venezia, dove unisce la tradizione locale a diverse contaminazioni internazionali.



Salito a bordo del nuovo Airbus A321 Neo il 2 agosto, Lorenzo ha presentato ai passeggeri la sua creazione. «Il baccalà mantecato è un piatto della tradizione veneta che ho rivisitato con un tocco di contemporaneità. Il sapore deciso e fortemente identitario del baccalà viene bilanciato con elementi freschi quali la zucchina gialla e le erbette aromatiche, accompagnati da una maionese al pistacchio leggera e senza uova».



«Con La Compagnie c’è stata subito un’intesa perfetta grazie al comune senso valoriale nell’offrire un servizio accurato ed esclusivo ai propri ospiti - conclude Lorenzo “L’attenzione ai dettagli è fondamentale per regalare un’esperienza che rimanga nel tempo, anche dopo che il viaggio sarà terminato».



La Compagnie si distingue non solo per la qualità del servizio di bordo ma anche per la sua creatività nell’organizzare eventi distintivi per aggiungere esperienze valoriali durante le traversate transoceaniche.



Ai Travel + Leasure’s Best Awards 2022 appena annunciati, la compagnia francese si riconferma tra le 10 migliori compagnie. Presenti nella top 10 dal 2019, La Compagnie si classifica al sesto posto per quest’anno, superata solo dai grandi big dell’aviazione internazionale.



«Questa conferma è il frutto di un costante lavoro del team e dei partner internazionali che hanno saputo cogliere, sin da subito, le esigenze del viaggiatore contemporaneo» dichiara l’head of marketing Anne Crespo.

