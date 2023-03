Charming Italian Chef, Andrea Alfieri nuovo presidente

Andrea Alfieri è il nuovo presidente di Chic - Charming Italian Chef, associazione che riunisce oltre 100 cuochi per la tutela e promozione delle materie prime come espressione del territorio, già Executive Chef del Ristorante Da Noi all’interno del Magna Pars – Hotel à Parfum di Milano dall’autunno 2019.

Andrea Alfieri

Eletto al Congresso Nazionale 2023 dell'associazione che si tiene in questi giorni (20 e 21 marzo) a Parma, rimarrà in carica per il prossimo triennio e sostituirà il presidente uscente Raffaele Geminiani.

© Riproduzione riservata