Muore il personal chef di Barak Obama: annegato in uno stagno

Era andato a lavorare per l'ex coppia presidenziale, è tragicamente annegato in uno stagno nei pressi della tenuta Martha’s Vineyard. È stato ritrovato ieri il corpo dell'ex sous chef della Casa Bianca, il 45enne Tafari Campbell, ancora al servizio di Barak Obama e sua moglie Michelle.

Deceduto lo chef personale di Obama

Il cuoco si era recato nella tenuta estiva dell'ex coppia presidenziale, e in circostanze ancora misteriose è caduto in uno stagno nei pressi della dimora. Ancora non chiara la dinamica dell'incidente, sulla quale stanno indagando le forze dell'ordine. Appena appresa la tragica notizia la famiglia Obama ha rilasciato una nota ufficiale in memoria dell'ex dipendente delle cucine della Casa Bianca. Tafari era rimasto come chef alla Casa Bianca durante entrambi i due mandati di Obama come presidente. Dopo il secondo mandato Campbell ha continuato a lavorare per Obama come chef privato.

«Tafari era una parte amata della nostra famiglia - scrivono gli Obama nel comunicato. Quando lo abbiamo incontrato per la prima volta, era un talentuoso sous chef: creativo e appassionato di cibo e della sua capacità di unire le persone. Negli anni che sono seguiti, lo abbiano conosciuto come una persona calorosa, divertente, straordinariamente gentile che ha reso le nostre vite un po’ più luminose. Ecco perché, quando ci stavamo preparando a lasciare la Casa Bianca, abbiamo chiesto a Tafari di restare con noi, e lui ha generosamente accettato. Da allora ha fatto parte delle nostre vite e i nostri cuori sono spezzati perché se n’è andato. Oggi ci uniamo a tutti coloro che lo conoscevano e amavano - in particolare sua moglie Sherise e i loro gemelli di 19 anni, Xavier e Savin - nel lutto per la perdita di un uomo davvero meraviglioso».

