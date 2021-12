Danilo Zucchetti nuovo “vice president operations” di Baglioni Hotels & Resorts

Danilo Zucchetti - con alle spalle importanti incarichi in prestigiose strutture di hôtellerie di lusso, a partire dal gruppo Four Seasons nel 1993 e una lunga esperienza nel gruppo Villa d’Este Hotels - è stato nominato “vice president operations” del gruppo Baglioni Hotels & Resorts. Diplomatosi in Hotel Operations presso l’Hosta Hotel & Tourism School in Svizzera e in Hotel Management presso l’Hotel Institute di Montreux, Danilo Zucchetti inizia subito la propria carriera in ambito alberghiero. Ricopre il ruolo di general manager dell’Hotel Bauer e de Il Palazzo a Venezia. A novembre 2005 entra nella direzione del Gruppo Villa d’Este, sul lago di Como, dove nel 2012 ricopre l’incarico di direttore generale del gruppo.

Danilo Zucchetti

Negli anni, Zucchetti ha ricevuto importanti riconoscimenti e premi a livello internazionale, tra cui l’Indipendent Hotelier of the World 2020 per conto della rivista di ospitalità Hotels e nel 2019 l’Award of Excellence - Top General Manager Worldwide da parte di Luxury Travel Advisor. Inoltre, grazie alla sua visione strategica e profonda conoscenza del settore è stato nominato “Best Hotelier of the year 2012” da Virtuoso, un network internazionale composto dalle agenzie di viaggio più prestigiose al mondo.

Ora, all’interno della collection Baglioni, Zucchetti si dedicherà inizialmente a seguire da vicino il Baglioni Hotel Luna di Venezia e il Baglioni Resort Sardegna. «Sono molto lieto - ha commentato - di proseguire il mio percorso maturato nell’eccellenza di iconiche strutture in una realtà alberghiera quale Baglioni Hotels & Resorts, da sempre emblema dell’ospitalità italiana ed espressione di unicità e autenticità nel panorama dell’hôtellerie di lusso internazionale».

«Baglioni Hotels & Resorts è felice di dare il benvenuto a un professionista di prestigio come Danilo Zucchetti», ha dichiarato Guido Polito, ceo di Baglioni Hotels & Resorts. «Certi che potrà portare il suo personale contributo, gli auguriamo una permanenza proficua e una lunga collaborazione presso la nostra realtà».

