Mondiale del Panettone Fipgc: premiati Albanesi, Garreffa, Porretto e Sacromonte Srl

Si è tenuta a Roma nella splendida cornice di Palazzo Pallavicini la premiazione della terza edizione del Campionato Mondiale Panettone “The best Panettone of the world” che ha eletto “Il miglior panettone al mondo”.

I quattro vincitori

Competizione organizzata dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria. I migliori pasticceri si sono confrontati e una giuria d’eccezione ha eletto il miglior panettone di ogni categoria, il risultato è stato di altissimo livello e i giurati esperti hanno avuto un compito difficile da assolvere.



Vincitori degli Ori assoluti:





CLASSICO

Fabio Albanesi



DECORATO

Flavia Garreffa



INNOVATIVO

Luca Porretto



GLUTEN FREE

Sacromonte Srl

