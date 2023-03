Dario Nuti è ambasciatore pasticcere dell'eccellenza italiana Apei

Dario Nuti - che da diversi anni ricopre la carica di Executive Pastry Chef del Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel con la responsabilità della pasticceria del ristorante Uliveto, del Tiepolo Terrace, del Pool Bar, del Room Service e dei grandi ricevimenti che si svolgono nel lussuoso albergo della Capitale - ha ricevuto un nuovo riconoscimento. Nel corso di un evento promosso da Cast Alimenti, infatti, Dario Nuti è entrato ufficialmente a far parte di quel gruppo di eccellenze della pasticceria che, sotto l'egida e la direzione di Iginio Massari, si impegnano nella formazione, la diffusione e la promozione della cultura dolciaria. Con la nomina di ambasciatore di Apei (Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana), Nuti entra nel ristretto gruppo di professionisti del mondo del dolce che rappresentano al meglio le eccellenze italiane del settore.

Dario Nuti (credits: FoodMakers)

«Questo traguardo rappresenta per me un punto di partenza. Il maestro Iginio Massari è un faro per noi tutti, ed essere entrato a far parte di questo prestigiosissimo gruppo di professionisti da lui guidato mi conferisce nuovi stimoli e nuova energia - ha detto Nuti. La ricerca nel campo della pasticceria e il sostegno dei nuovi talenti sono da sempre al centro del mio lavoro, e grazie a questa nomina continuerò a perseguirli con rinnovato entusiasmo».

