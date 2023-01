La pizza di Ciro Casale per il secondo anno consecutivo al Festival di Sanremo

La vera pizza napoletana sbarca a Sanremo: Ciro Casale, pizzaiolo e patron della pizzeria Pulcinella da Ciro a Baiano (Avellino), è un pizzaiolo ufficiale di Casa Sanremo – la Casa del Festival della canzone italiana. Una vetrina d’eccezione per il giovane talento della pizza napoletana, che per l’occasione preparerà le sue pizze per tutti i cantanti e i vip presenti nella cittadina ligure in occasione della kermesse canora più importante d’Italia. Una su tutte: la sua famosa Margherita del Partenio – che prende il nome dai monti della bassa Irpinia – un pizza tutta dedicata alla dieta mediterranea e al suo magnifico territorio.

Il maestro pizzaiolo, Ciro Casale

«Per me è un vero onore far parte della squadra ufficiale dei pizzaioli di Casa Sanremo per il secondo anno consecutivo, e sento addosso una grande responsabilità: quella di far conoscere la vera pizza napoletana in un’occasione così importante, a cantanti, musicisti e vip», ha dichiarato il pizzaiolo campano dopo l'ufficialità. Casa Sanremo è da 14 anni la grande Area Hospitality del Festival della Canzone Italiana, nata con l’obiettivo di creare un hub per tutti i giornalisti, gli artisti gli addetti ai lavori che ogni anno arrivano nella cittadina ligure per il Festival. E quale miglior modo per accoglierli se non con il cibo? La Casa ufficiale del Festival ha infatti al suo interno l’Arena del Gusto, che è un po’ il regno della regina della tradizione culinaria italiana, famosa in tutto il mondo, la pizza.

Questo è il secondo anno consecutivo a Casa Sanremo per Ciro Casale, che è già pronto a sfornare pizze come se non ci fosse un domani. Come d’altronde fa ogni giorno nella sua pizzeria Pulcinella da Ciro, a Baiano, in provincia di Avellino.

© Riproduzione riservata