Al Carroponte, Oscar Mazzoleni è Officier du Champagne

A Firenze, nella splendida cornice di Palazzo Borghese, si è tenuta la solenne cerimonia del Grand Chapitre de Florence dell’Ordre des Coteaux de Champagne, nel corso della quale Oscar Mazzoleni, titolare e maître sommelier dell’enobistrò Al Carroponte di Bergamo, già chevalier dell’Ordre dal 2017, è stato investito della carica di Officier du Champagne.

L’Ordres des Coteaux, che dal 1956 si pone come obiettivo la promozione delle peculiarità degli champagne, attribuisce le cariche esclusivamente a figure eminenti del settore, selezionandole in Francia e nei chapitres europei, tra cui Firenze. L’ordine conta circa quattromila membri nel mondo, di cui un ristretto numero in Italia.

Da sempre grande appassionato della sommellerie e degli champagne in particolare, Oscar Mazzoleni vanta anche il titolo di ambasciatore Krug da diversi anni. La carta dei vini, fiore all’occhiello del suo locale, conta più di 3000 etichette, tra cui circa 700 champagne selezionati personalmente e disponibili anche alla mescita.

Da vero oste, è sempre felice di creare un ambiente conviviale e condividere un calice e la sua conoscenza del vino con i clienti, sia in modo informale, sia attraverso degustazioni che prendono il nome di “Winetasting con Oscar”.

