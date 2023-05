Hyatt Centric Milan Centrale, David Ferdani nuovo F&B Manager

Hyatt Centric Milan Centrale, l’hotel di design contemporaneo dal carattere deciso e vivace che strizza l’occhio alla moda e al lifestyle con uno dei rooftop più panoramici della città, annuncia la nomina di David Ferdani a Food & Beverage Manager.

Con una lunga esperienza nel panorama dell’hotellerie di lusso milanese, dallo Sheraton Diana Majestic al Westin Palace Hotel, e un curriculum internazionale tra Londra e Ibiza, Ferdani si occuperà della conduzione e della pianificazione di tutti i servizi di ristorazione, della gestione del budget, del recruiting e della gestione del personale di servizio e del controllo sulla qualità, nel rispetto dell’immagine della struttura e degli altissimi standard offerti alla clientela.

L’offerta gastronomica di Hyatt Centric Milan Centrale comprende il bar “Intermezzo”, un eclettico mix di mobili ispirati agli anni ’70, luogo ideale per lavorare o incontrarsi con gli amici per sorseggiare un cappuccino al mattino o rilassarsi con un cocktail artigianale la sera, il rooftop bar al 13° piano “The Organics SkyGarden”, con vista panoramica a 360° sullo skyline di Milano e il ristorante “Rivington - Cucina New York”, un viaggio culinario straordinario ispirato ai classici indirizzi di Manhattan.

