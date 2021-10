Buoni pasto a Trento, Day Ristoservice vince il ricorso contro la Provincia

Con una sentenza del 27 settembre, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di Day Ristoservice, azienda tra i leader sul mercato italiano delle soluzioni di benessere per le imprese e le persone. Nello specifico, è stata annullato il provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione della gara indetta dalla Provincia Autonoma di Trento per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti degli enti appartenenti al sistema integrato provinciale, per un valore a base d’asta di oltre 55 milioni di euro.

Mense e buoni pasto, Day Ristoservice vince il ricorso contro la Provincia autonoma di Trento

Nelle sue motivazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto discriminatorie e anticoncorrenziali le limitazioni introdotte dalla Provincia in merito agli esercizi pubblici legittimati ad erogare il servizio sostitutivo di mensa: era infatti illegittimamente permesso ai soli esercizi muniti dei codici Ateco del comparto “somministrazione”, con l’esclusione dei codici Ateco del comparto “commercio”, sebbene idonei all’erogazione del servizio.

Non rispettando questa specifica, la Provincia Autonoma di Trento, senza gara, ha affidato il servizio alla propria controllata Trentino Sviluppo SpA, con illegittima esclusione di tutti gli altri. Decisione già parzialmente annullata dal Tar di Trento che ha riconosciuto il "danno" subito da Day Ristoservice che, pur vittoriosa nel contenzioso amministrativo, si è vista pregiudicare l'ambizione di aggiudicarsi e svolgere la commessa.

«Day Ristoservice opera in maniera virtuosa da oltre trent’anni nel mercato dei servizi per le imprese, sostenendo valori che promuovono un’economia a favore di tutto il territorio e con vantaggi per tutti gli attori della filiera. Come sempre, anche per la Provincia Autonoma di Trento, per tutti gli esercenti affiliati e per gli utilizzatori sul territorio, eravamo in prima linea per garantire il servizio di qualità che ci contraddistingue, ma il nostro impegno è stato disatteso. Per questo, siamo molto soddisfatti di una sentenza che sottolinea la consueta corretta esecuzione da parte di Day e ci legittima a rivendicare un ristoro integrale dei danni causati da una vicenda che lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto discriminatoria e ingiustificabile», ha affermato Mariacristina Bertolini, vice-presidente e direttore generale di Day Ristoservice.

