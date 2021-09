Le mense Anir: l'obbligo di green pass per tutti fa chiarezza sui controlli

Il green pass esteso fa felici le mense di Anir-Confindustria: «Abbiamo da sempre sostenuto la necessità del green pass per tutti, mense aziendali comprese: certificato che vale sia per gli addetti della ristorazione collettiva, sia per gli utenti che sono anch’essi lavoratori nei luoghi presso cui fruiscono del servizio», ha affermato il presidente Massimiliano Franco.

Anir: «Con l'obbligo di green pass esteso stop ad ambiguità sui controlli

L'estensione dell'obbligo di certificazione verde per tutti i lavoratori, pubblici e privati, a partire dal 15 ottobre si inserisce nel solco delle richieste di parità di trattamento avanzate dall'associazione fin dai primi momenti della pandemia e ribadite durante la querelle agostana sulle mense aziendali.

«Si tratta di una scelta di buon senso che chiarisce e aiuta le aziende del settore poiché consentirà di ripartire in sicurezza, senza discriminazioni e ambiguità su chi deve controllare le certificazioni», ha affermato Fabbro riproponendo un concetto rilanciato anche all'indomani dell'estensione dell'obbligo ai lavoratori esterni di scuole e Rsa, a partire proprio da quelli della ristorazione collettiva.

