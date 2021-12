Arriva in Italia Natruly, la start-up spagnola dell'healty food

Amore per il cibo, per le persone, per il pianeta: è questa la catena che compone il DNA di Natruly, la start up spagnola dell’healthy food appena sbarcata in Italia.

E l’Italia conferma di essere affamata del cambiamento e delle innovazioni che l’azienda porta con sé. Da subito la rete commerciale - Macrolibrarsi, Sorgente Natura, Numeri Primi, Naturplus, Melaverde Bio - infatti, ha visto andare a ruba i prodotti inseriti nella propria offerta: in soli 40 giorni sono stati acquistati oltre 7.000 barrette, 100% naturali, senza glutine, senza zuccheri aggiunti, adatte ai vegani, 5.000 vasetti di creme, tra cui il burro d'arachidi - molto apprezzato dagli sportivi - e la crema di cacao e nocciole, senza zucchero, dolcificanti o ingredienti ad alto indice glicemico, e 2.000 tavolette di cioccolato Chocolicius, le uniche sul mercato senza zucchero e dolcificanti, in 4 varietà di sapori, dolci grazie alla fibra di cicoria.

Il successo si consolida ora con un nuovo accordo che amplia il network di rivenditori italiani: Natruly entra nella gamma di proposte di Vitamincenter, il megastore dello sport e del benessere, leader nella produzione e distribuzione di integratori alimentari, prodotti naturali e biologici.

- circa 13.000 ordini solo nel primo semestre 2021 - conferma l’interesse verso questo food sano con un passo in più: che non solo non nuoce alla salute, ma addirittura fa bene. Natruly risponde infatti alle esigenze di un pubblico orientato all’, che ha a cuore il proprio benessere, quello della famiglia, dei figli, con grande attenzione verso il pianeta e che condivide lo slogan dell’azienda: “” (siamo affamati di cambiamento).

Chi è il consumatore tipo di Natruly? «Dalle nostre analisi di mercato risulta che sia soprattutto la donna lavoratrice full time, tra 31-50 anni, con figli che vivono a casa e una vita frenetica, divisa tra lavoro e famiglia - spiega Niklas Gustafson, fondatore di Natruly insieme a Octavio Laguía -. Economicamente indipendente, coltiva molti interessi ed è attenta a scelte salutari per l’uomo e salubri per il pianeta». In generale si tratta di persone sempre aggiornate sulle uscite di nuovi prodotti, che curano il proprio aspetto seguendo i trend della moda. Appassionate di natura, società e ambiente. Felici di spendere qualcosa in più per prodotti eco-friendly.

Cosa piace di Natruly? Colpisce il packaging divertente e moderno, ma soprattutto piacciono i prodotti, il gusto e la composizione: tutti sono fatti di ingredienti sani e sono preparati in modo salutare. Per la maggior parte sono biologici. Primeggia il burro di arachidi, ritenuto in assoluto il migliore in circolazione, ma anche le creme spalmabili, le proteine e l’avena.Cosa ha scelto Vitamincenter per gli sportivi? Il colosso dello sport e del benessere al momento ha selezionato 11 referenze tra i prodotti più innovativi: 10 fanno parte della categoria salute e benessere, il Burro 100% Arachidi BIO, la Granola BIO, l’Avena in polvere BIO, al cioccolato e alla vaniglia, perfetta per realizzare frullati proteici ma super light, ad alto contenuto di fibre e proteine, la Crema 100% Nocciole BIO, la Crema 100% Anacardi BIO, la Crema 100% Mandorle BIO - prodotti catalogati anche come ideali per il controllo del peso -, la barretta di cioccolato Chocolicius, in diversi gusti, una golosa pausa light, la Proteina Vegana BIO, una miscela 100% naturale, composta da proteine vegetali aromatizzate, disponibili nei gusti fragola-lampone, vaniglia e cioccolato, i Cheesy Snacks Gouda, 100% formaggio, senza carboidrati, senza zuccheri e con il 40% di proteine, sono prodotti con una nuova tecnica per rendere il formaggio croccante, Kale Chips Pomodoro e Origano, un altro croccante spuntino salato realizzato con ingredienti di origine vegetale. Nella categoria nutrizione sportiva si aggiunge Cacao & Nuts Arachidi, arachidi ricoperti con cioccolato al latte o fondente, ricche di fibre, senza zuccheri aggiunti. Di tutti questi, 8 sono vegani: Crema 100% Nocciole BIO, Crema 100% Anacardi BIO, Crema 100% Mandorle BIO, Burro 100% Arachidi BIO, l’Avena in polvere BIO, la Proteina Vegana BIO, Kale Chips Pomodoro e Origano.

