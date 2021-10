“Cioccolato nel Monferrato”, da Mazzetti d'Altavilla abbinamenti con i distillati

Il borgo di Altavilla Monferrato si prepara ad ospitare l’ingrediente più goloso dell’autunno: il cioccolato. Domenica 17 ottobre torna infatti “Cioccolato nel Monferrato”, una giornata da trascorrere, dall’alba al tramonto, all’insegna di uno dei vanti più ghiotti del Piemonte e dell’Italia intera.

Non solo il cioccolato sarà il protagonista delle tante esposizioni che avranno luogo lungo le vie del paese ma sarà il re degli abbinamenti più apprezzati come l’immancabile accostamento ai distillati del territorio. Ed è per questo che la storica distilleria Mazzetti d’Altavilla aprirà le sue porte di Viale Unità d’Italia 2 per una giornata alla scoperta dell’arte della grappa e delle sue tante occasioni di consumo, proprio in occasione del 175° anno di attività dell’azienda condotta dalla sesta e settima generazione della Famiglia Mazzetti.

Apertura no stop per la Casa della Grappa, già antico monastero, dalle 9 alle 18.30 con tante proposte di arte, cultura, enogastronomia e territorio: in primis gli abbinamenti gratuiti fra i Distillati e una selezione di pregiati Cioccolati firmati dal marchio piemontese Baratti & Milano. Diverse le tipologie proposte come ad esempio i Napolitains al latte 70%, 70% con granella di cacao e 70% con granella di caffè, tutti da scoprire nei loro migliori connubi con i distillati ottenuti dalle freschissime vinacce di vitigni piemontesi.

Nella giornata i visitatori potranno effettuare anche ghiotte colazioni nella Caffetteria e visite alla Cappella Votiva “La Rotonda” e alla mostra fotografica “Il Monferrato nello Spirito” dedicata ai luoghi particolarmente attrattivi del territorio. Sono proposti anche svariati tour guidati alla distilleria per assistere in diretta all’arte della distillazione: le visite sono proposte previa prenotazione e per gruppi a numero limitato con la possibilità di effettuare degustazioni lungo il percorso e conoscere così i molteplici volti delle grappe giovani e invecchiate prodotte sin da prima dell’Unità d’Italia da Mazzetti d’Altavilla.

I servizi di visita sono promossi su prenotazione al numero 0142 926147 oppure a eventi@mazzetti.it e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Inoltre nei suggestivi locali della Barricaia farà tappa, dalle ore 10, la mostra fotografica itinerante “Sacro & Monferrato”, dedicata alle chiese campestri che sorgono sul territorio delle colline del Basso Monferrato, organizzata da Monferrato Tourist e GFM Gruppo Fotografi Monferrini.

L’insolito contesto della Cantina d’Invecchiamento, dominato dai colori e profumi delle essenze lignee nelle quali il distillato diventa “da meditazione” farà da scenario per un viaggio fotografico fra le piccole chiese di campagna del territorio dal quale provengono le vinacce distillate presso Mazzetti d’Altavilla.

Un’occasione per ammirare luoghi non sempre noti al grande pubblico e fortemente capaci di incarnare significati di fede e di memoria storica fra arte, paesaggio e tradizione, costituendo così anche un invito a continuare la visita con la scoperta dal vivo dei vari edifici disseminati fra i dolci pendii del Monferrato.

Domenica 17 ottobre sarà la giornata inaugurale del gustoso autunno di Mazzetti d’Altavilla: nella sua sede e nei Grappa Store di Casale Monferrato (Al), Milano e Marcallo (Mi) è appena iniziata la stagione all’insegna di irresistibili tipicità come i Marrons Grappés e i cioccolatini alla grappa e al liquore per addolcire gola e spirito.

© Riproduzione riservata