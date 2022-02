Il Vermouth di Torino Superiore al Barolo Del Professore è il liquore dell'anno

Il Vermouth di Torino Superiore al Barolo Del Professore ha ottenuto il Premio Reader Award di Food and Travel Italia 2021, diventando così il liquore dell'anno. Si tratta dell'ultimo in ordine di tempo tra i numerosi riconoscimenti raccolti dall'etichetta piemontese.

Il Vermouth di Torino è il liquore dell'anno

Sempre più numerosi e prestigiosi i riconoscimenti internazionali per il Vermouth di Torino Superiore al Barolo Del Professore. Ultimo, in ordine di tempo, il Premio Reader Award di Food and Travel Italia 2021 come Liquore dell'anno, che si va ad aggiungere alla Medaglia d'Argento ottenuta al Meininger's International Spirits Award - ISW 2021, competizione internazionale che assegna ogni anno medaglie ai migliori liquori e distillati su scala mondiale. Nel 2020 il Vermouth di Torino Superiore al Barolo Del Professore, ha ricevuto la Medaglia d'Oro del Concours Mondial de Bruxelles 2020 allo Spirit Selection, evento internazionale alla sua 21a edizione, che premia i migliori spiriti e liquori di tutto il mondo e che si è tenuto nella capitale belga. Altro prestigioso riconoscimento, la Medaglia d'Oro ottenuta al Concorso The WineHunter Award, svoltosi durante il Merano Wine Festival 2018.

Si tratta di una miscela segreta di erbe e spezie selezionate, tra cui assenzio, rabarbaro, vaniglia, china, chiodi di garofano, il doppio invecchiamento in botti di rovere, prima come vino Barolo e poi come vermouth, per circa 3 o 6 mesi.

