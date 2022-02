Bonollo porta l'eccellenza dei suoi distillati negli store Rinascente

Da oltre 100 anni e quattro generazioni la famiglia Bonollo si dedica all'arte della distillazione. L’azienda padovana è nota in particolare per il ruolo di innovatore e per l'eccellenza dei suoi prodotti, considerati un punto di riferimento qualitativo per il settore. Già nei primi del Novecento, Giuseppe Bonollo, pioniere delle moderne tecnologie, partì con gli allora innovativi alambicchi a vapore, che consentivano di produrre una grappa dalle caratteristiche organolettiche migliori rispetto a quella tradizionale.

I Bonollo non hanno mai smesso di sperimentare, anche nelle successive generazioni. In particolare, nel corso degli anni '90, concretizza presso il Sistema Unico Bonollo, una filosofia produttiva che, unendo expertise ultracentenaria ed innovazione, abbraccia la gestione di tutte le fasi del processo: dalla selezione della vinaccia, passando attraverso la distillazione flessibile, che consente di ottenere acquaviti di ineguagliabile carattere sensoriale, sino al confezionamento ed alla continua attenzione ai consumatori.

Il mondo Bonollo OF propone un innovativo modello di consumo di alto valore edonistico che ha evoluto ed elevato il segmento delle grappe invecchiate di valore, identificato oggi nelle barricate. Il profilo sensoriale sorprendentemente intenso, morbido ed elegante di OF e ad un packaging altrettanto innovativo ed originale propongono un’esperienza edonistica inimitabile, in grado di conquistare a colpo d’occhio anche i consumatori più sofisticati.

Protagonisti dei corner in Rinascente saranno la Grappa OF Amarone Barrique e Dorange OF.

Nel 1999 nasce la Grappa OF Amarone Barrique, ancora oggi punta di diamante della produzione: è stata la prima Grappa in Italia invecchiata in barrique e ha fatto tendenza; unica nel suo particolare pregio, è entrata nei 100 Top Spirits al mondo secondo Wine Enthusiast, posizionandosi al primo posto tra le grappe. Con questo prodotto l’Azienda ha definito una nuova area di gusto nel settore della Grappa e attorno al marchio OF ha costruito una gamma che include una varietà di acquaviti invecchiate e giovani.

Dorange OF è un capolavoro di stile che profuma di mediterraneo, un mix unico e sapiente di Grappa OF Amarone Barrique e infusi naturali di scorze di arance di Sicilia. È un matrimonio straordinario, da cui nasce un liquore altrettanto eccezionale: aristocratico, vellutato, autentico, di forte personalità e senza aromi aggiunti.

A completare il mondo OF Bonollo saranno presenti i cioccolatini - Carezze, Voglie e Coccole - e alcune confezioni di prestigio - Primo Sogno, Primo Amore, Gioie OF e Chocotaste.



Per promuovere il debutto OF Bonollo presso gli store Rinascente ci saranno alcuni appuntamenti esclusivi con corner dedicato e attività di supporto con Hostess:

Rinascente Milano Piazza Duomo

Giornate: dal ven. alla domenica tutto il mese di Febbraio e prima settimana di Marzo

Orario: dalle 16 alle 20 i venerdì e dalle 12 alle 20 i sabati e domeniche -

Rinascente Torino Via Lagrange

Giornate: dal ven. alla domenica tutto il mese di Febbraio e prima settimana di Marzo

Orario: dalle 12 alle 20

Rinascente Roma Via del Tritone

Giornate: dal ven. alla domenica tutto il mese di Febbraio e prima settimana di Marzo

Orario: dalle 12 alle 20

