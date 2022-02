Grappamara Pisoni, 10 ingredienti per un gusto unico

Alla base della produzione dell’originale Grappamara Pisoni ci sono numerose erbe, radici e bacche raccolte, in alta quota, sulle splendide montagne del Trentino. Grappamara Pisoni è il risultato armonico derivante dall’unione di ben 10 ingredienti.

Rabarbaro, menta peperita, ginepro, asperula, genziana, china, liquirizia, centaurea, calamo ed arancio amaro sono messe in infusione in Grappa Trentina, distillate a vapore nei tradizionali alambicchi in rame Tullio Zadra, nel rispetto della tradizione. Ognuna ha proprietà e caratteristiche tali per cui sono, nei secoli, entrate a pieno titolo nella tradizione distillatoria montana ed, in particolare, nella produzione Pisoni.

L’operazione di distillazione è una vera e propria arte. «La combinazione tra

sperimentazione ed esperienza tramandata, di padre in figlio, è la chiave per il progresso di questa arte in quanto non ci sono scuole nelle quali poter imparare a distillare», afferma il mastro-distillatore Giuliano Pisoni che continua «sin dalla seconda metà dell’800, anno in cui è iniziata la distillazione ad opera dei miei antenati, tradizione vuole che in Pisoni si utilizzino solo le migliori vinacce trentine quando, ancora freschissime, arrivano alla distilleria pronte per essere lavorate e diventare Grappa Pisoni. A ciò si unisce la conoscenza delle piante e delle erbe e dei luoghi dove esse crescono, legata ad una saggezza popolare tramandata nella nostra famiglia, di generazione e generazione».

L’elegante bottiglia contenente la Grappamara Pisoni lascia intravedere il colore ramato intenso e si presenta con un collarino nel quale vengono descritte le tipologie di erbe, bacche e radici che costituiscono gli ingredienti della Grappamara Pisoni. Alla degustazione la Grappamara Pisoni rivela una spiccata nota amara iniziale per poi lasciare spazio a numerose sensazioni floreali, con un retrogusto piacevolmente dolce e balsamico. Nella tradizione popolare alpina è da sempre considerata un insuperabile digestivo.

Dal 1852 ai giorni nostri

L’azienda Pisoni nasce nel 1852 ma l’interesse e l’amore per il territorio e le vigne della Valle dei Laghi del Trentino nasce ben prima. Si rintracciano testimonianze della secolare storia dei Pisoni già nel ‘500 quando Carlo Antonio Pisoni forniva di vini ed acquaviti la corte del Principe Arcivescovo Cristoforo Madruzzo durante il Concilio.

Le condizioni climatiche, l’altitudine dei vigneti, situati tra i 300 e i 500 m slm, e la vicinanza a tesori naturali come i laghi e le splendide vette montane, permettono l’alternarsi di forti escursioni termiche che conferiscono all’uva freschezza e acidità per le quali i prodotti Pisoni, Grappe e Trentodoc, sono riconosciuti in tutto il mondo.

Giuliano Pisoni

Le redini dell’azienda passano nel 1949 ad Arrigo e Gino, ai quali nel 1954 si aggiunge Vittorio e, da allora, con grande passione apportano importanti cambiamenti all’azienda, investendo in alambicchi Tullio Zadra interamente in rame, ancora oggi utilizzati e fondamentali per la produzione delle Grappe Pisoni.

Dall’inizio del 2000 alla guida della distilleria e della cantina, nota per le premiatissime Grappe e Trentodoc, ci sono Elio e Giuliano, figli di Arrigo che ancor oggi si occupa del remuage dello spumante, e Andrea e Francesco, figli di Vittorio. I Pisoni sono tra i fondatori di Confindustria Trento, dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino e dell’Istituto Trentodoc, un impegno il loro che li vede in prima persona coinvolti in ruoli di responsabilità in queste importanti realtà.

In particolare Andrea Pisoni è Consigliere dell’Istituto Trentodoc, Elio Pisoni è Presidente sezione Alimentazione di Confindustria Trento e Giuliano Pisoni è Consigliere dell’Istituto di Tutela Grappa del Trentino.

https://www.pisoni.it/en

