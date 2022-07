Fratelli Branca, Petros Papageorgiou nuovo direttore generale

Petros Papageorgiou entra in Fratelli Branca Distillerie Italia come Direttore generale con la responsabilità della gestione operativa per la quale risponderà al Presidente Niccolò Branca.

Papageorgiou, già in Coca-Cola Hbc Italia prima come Direttore Out of Home e poi come Direttore generale di Lurisia, storico marchio di acque minerali, entra in Branca per consolidare il posizionamento del gruppo e dei singoli brand, apportando un contributo di innovazione come leva di crescita degli iconici brand del gruppo, da Fernet-Branca, a Brancamenta, Punt e Mes, Caffe` Borghetti, il Brandy Stravecchio Branca, la Grappa Candolini, il Vermouth Antica Formula e tutti gli altri prodotti Carpano.«Novare serbando – afferma– è esattamente ciò che mi propongo di fare. In piena continuità con il motto del gruppo Branca, sono pronto a mettere le mie esperienza al servizio di uno storico gruppo del made in Italy che ha tutte le carte per continuare a primeggiare e crescere con tutti i suoi iconici prodotti».

