Green pass e agricoltura, servono strumenti flessibili per non fermare la raccolta

Il 15 ottobre l'obbligo del green pass scatta in agricoltura per circa 400mila lavoratori che in questo momento sono impegnati nelle campagne (dove tra l'altro è in pieno svolgimento la vendemmia, la raccolta delle mele ed è da poco iniziata quella delle olive). A far emergere il dato è un'analisi della Coldiretti che stima attorno al 25% il numero di lavoratori agricoli italiani e stranieri che non sono ancora vaccinati per un totale di circa 100mila unità.

400mila i lavoratori dell'agricoltura coinvolti dall'obbligo di green pass

«Per non lasciare marcire le produzioni sugli alberi - afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini - è importante intervenire per facilitare l'accesso al lavoro di quanti sono in regola». Prandini sottolinea che «l'attività agricola è legata ai cicli stagionali delle coltivazioni e non può essere fermata».

In questo contesto, quindi, risulta derimente «rendere disponibili alle aziende celermente i dati di chi è in regola con il green pass. Per garantire l'adeguata copertura degli organici necessari a salvare i raccolti è urgente però introdurre strumenti flessibili, concordati con i sindacati, che consentano a percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani di poter collaborare temporaneamente alle attività nei campi. Allo stesso modo c'è la necessità di prorogare i permessi di soggiorno ai lavoratori stagionali extracomunitari già presenti in Italia e di pubblicare il decreto flussi 2021», conclude il presidente Prandini.

